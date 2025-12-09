Детаљи напада ножем у Тузли: Особи се боре за живот, ухапшен потенцијални нападач

Извор:
АТВ
09.12.2025
20:26
Коментари:0
У насељу Драгодол у Тузли данас се догодио физички напад на особу, која је у животној опасности и хоспитализована је у Универзитетском клиничком центру у Тузли.
Наиме, у стану који се налази у стамбеној згради у насељу Драгодол у Тузли, данас се догодио физички напад на мушкарца чији идентитет још није званично потврђен.
''Данас, око 17.15 часова, дежурна служба ПС Центар примила је пријаву грађанина која указује да је у насељу Драгодол у Тузли једна особа тешко повређена. На место догађаја одмах је упућена полицијска патрола, која је по доласку затекла тешко повређеног мушкарца и он је возилом ШМП из Дома здравља Тузла превезен у УКЦ Тузла, где је задржан на Хируршкој клиници“, саопштено је из Управе полиције МУП-а Тузла.
Хроника
Драма у Тузли: Једна особа избодена ножем
Током рада на расвјетљавању пријављеног инцидента, у близини мјеста догађаја пронађенје и ухапшен мушкарац, који се доводи у везу са наведеним инцидентом.
''Он је спроведен у службене просторије Полицијске управе Министарства унутрашњих послова тузланског кантона. На мјесто догађаја упућен је истражни тим ПУ Тузла, који ће предузети све потребне радње према упутствима дежурног тужиоца“, додали су.
Подсјећамо, жртву је наводно напао други мушкарац ножем, нанијевши му више убодних рана.
Према информацијама које је добио Klix.ba, жртва је у изузетно тешком здравственом стању, што значи да му је живот у опасности.
Хроника
10 ч0
Хроника
6 д0
Градови и општине
6 д0
БиХ
6 д0
Најновије
Најчитаније
20
54
20
52
20
46
20
26
20
25
Тренутно на програму