Тужилаштво се огласило о смрти Ане Радовић (20): "Утврђено је..."

Извор:

Агенције

09.12.2025

18:15

Тужилаштво се огласило о смрти Ане Радовић (20): "Утврђено је..."
Фото: Nestali Srbija

Основно јавно тужилаштво у Чачку огласило се о тешкој саобраћајној несрећи која се догодила 23. новембра ове године на магистралном путу Пожега - Чачак у којој је страдала студенткиња Ана Радовић (20) и њен пријатељ Александар Масалушић (37).

Утврђено је да аутомобил марке "ауди sq" није ударио у друго возило и да је због тога завршио у јарку крај пута, у бетонском испусту.

"Предузетом радњом вјештачења возила марке 'ауди' констатовано је да се са великом вјероватноћом може тврдити да силазак возила ван коловоза није последица техничке неисправности. На возилу су били зимски пнеуматици прописане дубине шаре.

На бази прегледа свих оштећења на возилу искључена је могућност контакта овог возила са неким другим возилом прије напуштања коловоза или контакта са металном заштитном оградом. Основно јавно тужилаштво предузима даље радње у правцу прикупљања свих доказа неопходних за утврђивање свих околности под којима се предметни догађај десио", наводи се у саопштењу.

Да подсјетимо, Ана Радовић је у недјељу 23. новембра кренула са Златибора за Београд због факултетских обавеза са својим пријатељем Александром Масалушићем. Несрећа се догодила истог поподнева, а њена мајка је нестанак пријавила дан касније, у понедјељак 24. новембра, а тела су у возилу у бетонском испусту пронађена у сриједу 26. новембра.

