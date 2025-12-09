Драма у Тузли: Једна особа избодена ножем

09.12.2025
19:06
Коментари:0
У тузланском насељу Драгодол данас је дошло до физичког обрачуна у којем је, према доступним информацијама, једна особа избодена ножем.
Према информацијама Аваза, који се налази на лицу мјеста, полиција је брзо стигла на мјесто догађаја.
Хроника
Радник "Паркинг сервиса" избоден док је покушавао да заустави насилнике
Контактирали смо и МУП ТК, али до објављивања овог текста нису могли дати званичне информације о случају.
Више детаља очекује се ускоро.
Хроника
10 ч0
Хроника
6 д0
Градови и општине
6 д0
БиХ
6 д0
Хроника
2 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
6 ч0
Најновије
Најчитаније
20
54
20
52
20
46
20
26
20
25
Тренутно на програму