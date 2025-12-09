Logo
Драма у Тузли: Једна особа избодена ножем

09.12.2025

19:06

У тузланском насељу Драгодол данас је дошло до физичког обрачуна у којем је, према доступним информацијама, једна особа избодена ножем.

Према информацијама Аваза, који се налази на лицу мјеста, полиција је брзо стигла на мјесто догађаја.

Хроника

Радник "Паркинг сервиса" избоден док је покушавао да заустави насилнике

Контактирали смо и МУП ТК, али до објављивања овог текста нису могли дати званичне информације о случају.

Више детаља очекује се ускоро.

