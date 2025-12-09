Тешко породично насиље: Пијани мушкарац напао сестру и оца

Извор:
Телеграф
09.12.2025
22:05
Коментари:0
Полиција у Обреновцу ухапсила је у недјељу 7. децембра мушкарца Ј.Б. (29) због сумње да је у кући у Грабовцу починио кривично дјело насиље у породици, сазнаје незванично "Телеграф".
Како се сумња, он је у пијаном стању, након вербалне свађе са сестром Ј.Б. (35) и оцем А.Б. (58), почео да ломи чаше по кући.
Потом је ударио сестру у предјелу лица више пута. Насрнуо је и на оца ког је гурнуо који се због тога посјекао на разбијено стакло.
Није познат мотив свађе и сукоба.
Истрагу води Друго основно јавно тужилаштво у Обреновцу.
