Тешко породично насиље: Пијани мушкарац напао сестру и оца

Извор:

Телеграф

09.12.2025

22:05

Полиција у Обреновцу ухапсила је у недјељу 7. децембра мушкарца Ј.Б. (29) због сумње да је у кући у Грабовцу починио кривично дјело насиље у породици, сазнаје незванично "Телеграф".

Како се сумња, он је у пијаном стању, након вербалне свађе са сестром Ј.Б. (35) и оцем А.Б. (58), почео да ломи чаше по кући.

Потом је ударио сестру у предјелу лица више пута. Насрнуо је и на оца ког је гурнуо који се због тога посјекао на разбијено стакло.

Није познат мотив свађе и сукоба.

Истрагу води Друго основно јавно тужилаштво у Обреновцу.

