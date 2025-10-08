Logo

Ови дијелови Бањалуке сутра неће имати струју

08.10.2025

20:09

Ови дијелови Бањалуке сутра неће имати струју
Фото: АТВ

Без струје ће у четвртак 9. октобра бити више дијелова улица и насеља, па тако од девет до 12 електричну енергију неће имати дијелови улица Дракулићка, Ђулија, Ловћенска и Суботичка.

"Од 10 до 11 часова без струје ће бити дијелови улица Билећка, Циглане бр. 39, Дракуличких ђака и Мала улица, као и дио насеља Шарговац", навели су из "Електрокрајине".

Такође, од девет до 11 часова струје неће имати дио насеља Мишин Хан.

"Од 11.30 до 13.30 часова без електричне енергије биће дио Улице Ненада Костића, а од девет до 14 часова дијелови улица Краља Александра И Карађорђевића, Банијска, Давида Штрпца, Милана Бранковића и Бранка Кошчице, те дио насеља Љубачево", истакли су они.

Душан Павичар

Друштво

Мирослав Бојић посјетио Душана Павичара (9): Лијечење у Турској буди наду за боље сутра

Од девет до 14 часова без електричне енергије биће дијелови улица Савска, Попа Николе Прокопића, Моравска, Дравска, Браће Пиштељића, Дунавска и Јадранска, а од осам до 14 дијелови насеља Рекавице и Крупа на Врбасу.

Таг:

Струја

