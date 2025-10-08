Logo

Зељковић иницијативом обезбиједио већину: За хитно отварање базена, Станивуковић на потезу

Извор:

БЛ портал

08.10.2025

16:25

Bogoljub Zeljkovic Banjaluka
Фото: АТВ

Са задовољством могу да потврдим да у Скупштини града постоји већина која подржава иницијативу да се градски олимпијски базен отвори, али и да се покрену процедуре које ће обезбиједити да се Бањалука, као главни град Републике Српске, више никада не суочи са срамотом да је базен затворен за дјецу, спортисте и грађане, поручио је ово одборник СНСД-а Богољуб Зељковић у бањалучкој Скупштини, понудивши приједлог за будућност Градског олимпијског базена.

"Драго ми је што је приступ који сам заступао од почетка – рад са родитељима и спортским клубовима, разговор и рјешења умјесто сукоба и расправа – наишао на разумијевање и плодно тло међу одборницима већине у Скупштини града. То показује да, када се бавимо суштином, можемо дјеловати као заједница, рјешавати проблеме и правити кораке напријед", поручио је Зељковић.

Он је открио да ће у понедељак 13. октобра бити одржана сједница Скупштине града, на којој ће се наћи тачке дневног реда које обезбјеђују да се базен отвори одмах, али и да се, како је рекао, успостави систем који ће спријечити да се оваква ситуација икада понови.

"Истовремено, желим да нагласим да иницијатива одборника Небојше Дринића из ПДП-а не нуди трајно рјешење проблема, већ само тренутно отварање базена – што би било попут „крпљења базена селотејп траком“.

Ми не смијемо више импровизовати. Бањалуци треба одрживо и озбиљно рјешење које гарантује да базен ради у континуитету, да има стабилно управљање и јасну одговорност", нагласио је он.

На крају је позвао све одборнике, без обзира на страначку припадност, како каже, да покажу да бањалучка политика може изгледати нормално, да може бити одговорна и да може ставити грађане испред свађа.

"!Да заједно и једногласно изгласамо све тачке дневног реда. Дајем искрену понуду за разговор и сарадњу – да заједно усвојимо рјешења која обезбјеђују и хитно отварање базена и утврђивање узрока због којих је дошло до његовог затварања, као и систем који гарантује да ће базен трајно служити дјеци, спортистима и свим грађанима Бањалуке", поручио је Зељковић.

На крају је поручио да је задатак одборника да траже рјешења и да иду напријед, јер је то концепт дјеловања од кога он, како каже, неће одустати.

Душан Павичар

Друштво

Душан из Трна треба помоћ добрих људи у животној борби

Таг:

Богољуб Зељковић

