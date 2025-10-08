Почео Жандармеријски вишебој: Полиција одмјерава снаге у Залужанима

У вишебоју учествовују припадници свих јединица жандармерије, припадници Специјалне антитерористичке јединице и Првог батаљона Шесте пјешадијске бригаде Трећег пјешадијског Република Српска пука.

Ово спортско такмичење реализује се по први пут по угледу на надметања најбољих специјалних јединица у свијету и обухвата савладавање различитих тактичких и ватрених задатака.