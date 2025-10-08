Почео Жандармеријски вишебој: Полиција одмјерава снаге у Залужанима

Извор:
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир данас је отворио у Центру за обуку у Залужанима "Жандармеријски вишебој“ који организује Жандармерија.
У вишебоју учествовују припадници свих јединица жандармерије, припадници Специјалне антитерористичке јединице и Првог батаљона Шесте пјешадијске бригаде Трећег пјешадијског Република Српска пука.
Будимир: Нулта толеранција на насиље према полицији
Ово спортско такмичење реализује се по први пут по угледу на надметања најбољих специјалних јединица у свијету и обухвата савладавање различитих тактичких и ватрених задатака.
