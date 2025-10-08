Logo

Почео Жандармеријски вишебој: Полиција одмјерава снаге у Залужанима

Извор:

АТВ

08.10.2025

11:51

Коментари:

0
Почео Жандармеријски вишебој: Полиција одмјерава снаге у Залужанима
Фото: АТВ

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир данас је отворио у Центру за обуку у Залужанима "Жандармеријски вишебој“ који организује Жандармерија.

У вишебоју учествовују припадници свих јединица жандармерије, припадници Специјалне антитерористичке јединице и Првог батаљона Шесте пјешадијске бригаде Трећег пјешадијског Република Српска пука.

Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: Нулта толеранција на насиље према полицији

Ово спортско такмичење реализује се по први пут по угледу на надметања најбољих специјалних јединица у свијету и обухвата савладавање различитих тактичких и ватрених задатака.

Подијели:

Тагови:

Žandarmerija

Бањалука

Залужани

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Историјски подухват српских љекара: Појавила се нада за пацијенте са тешким обликом епилепсије

Србија

Историјски подухват српских љекара: Појавила се нада за пацијенте са тешким обликом епилепсије

2 ч

0
Минић: Додиково обезбјеђење у складу са законом

Република Српска

Минић: Додиково обезбјеђење у складу са законом

2 ч

2
Минић: Формираћемо националну потрошачку корпу

Друштво

Минић: Формираћемо националну потрошачку корпу

2 ч

1
Успјешна операција на УКЦ Српске: Изведена трансплантација прста стопала на шаку

Бања Лука

Успјешна операција на УКЦ Српске: Изведена трансплантација прста стопала на шаку

2 ч

1

Више из рубрике

Успјешна операција на УКЦ Српске: Изведена трансплантација прста стопала на шаку

Бања Лука

Успјешна операција на УКЦ Српске: Изведена трансплантација прста стопала на шаку

2 ч

1
Данас без струје бројне улице и насеља у Бањалуци

Бања Лука

Данас без струје бројне улице и насеља у Бањалуци

5 ч

0
Јокић за АТВ: ДЕПОТ ће примати отпад до 14. октобра

Бања Лука

Јокић за АТВ: ДЕПОТ ће примати отпад до 14. октобра

5 ч

0
Предузеће ДЕПОТ престаје да прима отпад

Бања Лука

Предузеће ДЕПОТ престаје да прима отпад

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

43

Научници развили први тест крви за дијагностиковање синдрома хроничног умора

13

30

Откривен биолошки доказ продуженог ковида

13

28

Умро Милош Миша Маринковић

13

28

Кренули у потрагу за несталим туристом, па дошли до хорор открића

13

24

Дубиоза колектив одгодила објаву новог спота због Халида:"Није нам до пјесме јер он више не пјева"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner