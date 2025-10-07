Будимир: Нулта толеранција на насиље према полицији

07.10.2025
16:43
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будумир изјавио је данас да ће за насиље према полицији бити нулта толеранција.
- Без обзира о коме се ради, у наредном периоду предузеће се све оне потребне оперативне и друге радње у поступку да таква лица то више не изврше - рекао је Будимир.
Одговарајући на питање новинара о јучерашњем нападу полицијског службеника на друге полицијске службенике у Бањалуци, Будимир је истакао да је битно да су полицијски службеници поступили у складу са законом, без обзира што се ради о њиховом колеги.
