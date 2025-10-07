Са хрпом пара кренуо преко границе и попио огромну казну

Извор:
Нови улов царине и полиције на истоку Хрватске.
Алжирац је на незаконит начин покушао унијети 22.555 евра у Хрватску.
Код мјеста Товарник - трећег октобра ухватили су га полицијски, те царински службеници мобилне вуковарске јединице.
Возачу је издат прекршајни налог и изречена новчана казна од 7.500 евра.
Платио је одмах двије трећине - у износу од 5 хиљада евра.
