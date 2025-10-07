Logo

Са хрпом пара кренуо преко границе и попио огромну казну

Извор:

АТВ

07.10.2025

16:33

Коментари:

0
Са хрпом пара кренуо преко границе и попио огромну казну
Фото: Pixabay

Нови улов царине и полиције на истоку Хрватске.

Алжирац је на незаконит начин покушао унијети 22.555 евра у Хрватску.

Код мјеста Товарник - трећег октобра ухватили су га полицијски, те царински службеници мобилне вуковарске јединице.

Возачу је издат прекршајни налог и изречена новчана казна од 7.500 евра.

Платио је одмах двије трећине - у износу од 5 хиљада евра.

Подијели:

Тагови:

новац

pare

Хрватска

Carina

Казна

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласио се Небојша Дринић о пријави Ћурле: Испао му је телефон

Бања Лука

Огласио се Небојша Дринић о пријави Ћурле: Испао му је телефон

1 ч

2
Потонуо чамац, четири особе погинуле: Међу њима и дијете

Свијет

Потонуо чамац, четири особе погинуле: Међу њима и дијете

2 ч

0
Халид Бешлић је овако говорио у Бањалуци на свом посљедњем концерту

Бања Лука

Халид Бешлић је овако говорио у Бањалуци на свом посљедњем концерту

2 ч

0
Затвореник из БиХ, који је побјегао током наградног допуста, ухапшен у Фиренци

Свијет

Затвореник из БиХ, који је побјегао током наградног допуста, ухапшен у Фиренци

2 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Младић из аутомобила показивао пиштољ, грађани узнемирени

2 ч

0
Ново повећање цијене цигарета

Регион

Ново повећање цијене цигарета

6 ч

0
Алармантан недостатак педијатара у Хрватској, дjеца остају без примарне здравствене заштите

Регион

Алармантан недостатак педијатара у Хрватској, дjеца остају без примарне здравствене заштите

7 ч

0
Жена изгубила 15.000 евра мислећи да улаже у акције и криптовалуте

Регион

Жена изгубила 15.000 евра мислећи да улаже у акције и криптовалуте

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

28

Инфлуенсер боцкао пролазнике инјекцијом - није се добро провео

18

21

Два малоњетника оптужена за силовање учитељице

18

17

У Лепосавићу приведен Србин, његов стан додијељен Албанцу

18

10

Колико вриједну имовину је имао Халид Бешлић?

18

07

Лондон ускоро град без дјеце?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner