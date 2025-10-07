Logo

Затвореник из БиХ, који је побјегао током наградног допуста, ухапшен у Фиренци

07.10.2025

16:23

Затвореник из БиХ, који је побјегао током наградног допуста, ухапшен у Фиренци
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Држављанин БиХ који је прије четири мјесеца побјегао из затвора у италијанском Прату, ухапшен је данас у Фиренци током рутинске контроле саобраћајне полиције.

Овај 53-годишњи мушкарац је био на издржавању казне због кривичних д‌јела против имовине. Добио је дводневни „наградни излазак“ из затвора, али се након 12. јуна више није вратио у затворску установу.

Током рутинске контроле у области Лунгарно дел Пигноне, полиција је зауставила аутомобил у којем су била четири путника. Када су провјерили документа возача, примијетили су да лична карта и возачка дозвола имају неправилности и немају стандардна безбједносна обиљежја.

Даљом провјером утврђено је да се иза лажних података крије управо бјегунац из затвора. Против њега је већ била расписана потјерница због бјекства. Иначе, овај држављанин БиХ има још 11 мјесеци првобитне казне коју мора да одслужи. А, сада ће додатно оптужен за: бјекство из затвора, посједовање фалсификованих докумената, те лажно представљање, преносе Независне.

Коментари (0)
