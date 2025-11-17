Дарко Савић поново на челу Борца

Извор:
Скупштина РК Борац данас је на сједници смијенила Владимира Куваљу, а на његово мјесто изабрала је Дарка Савића. Савић се тако враћа на чело Борца, који је водио од краја новембра 2024. до 18. јула 2025. године.
Он је тада поднио оставку, након чега је клуб преузео Куваља, који се посљедње вријеме суочава са великим критикама јавности, али и играча и стручног штаба, те симпатизера Борца који су укључени у рад клуба.
Скупштина клуба сада је поново именовала Савића, те нови Управни одбор.
Нову управу РК Борац убудуће ће чинити Дарко Савић као предсједник, те чланови Драган Милановић, Борис Аљетић (представник Града Бањалука), Александар Кузмановић (Удружење "Црвено-плави"), др Драшко Пртина и Борислав Вулић (ГБ3). На наредној сједници у Управу ће бити кооптирана још два члана - представник републичких институција и представник генералног спонзора.
Додајмо да је на сједници дужности разријешен и директор клуба и овлаштено лице за заступање клуба Владимир Бранковић. У прошлом мандату Савић је најављивао његово разрјешење и чак је расписан конкурс за директора клуба, али није изабран нови директор.
Такође изабрани су и нови чланови Скупштине, а то су: Бобан Јоргић, Данило Зец, Игор Мирјанић, Владимир Шутвић и Небојша Голић. Чланови Скупштине више нису Зоран Бајић, Недељко Маџар, Тривун Мандић, Душан Поповић и Златан Арнаутовић, пише Мондо.
