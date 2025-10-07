Logo

Лидер Националног окупљања се обратио "политичкој сирочади"

07.10.2025

14:36

Лидер Националног окупљања се обратио "политичкој сирочади"

Лидер француског Националног окупљања Жордан Бардела поручио је да ће највјероватније бити кандидат за предсједника у случају превремених избора, и позвао "политичку сирочад" деснице да га подрже.

Бардела и лидерка крајње деснице Марин Ле Пен, како преноси телевизија БФМ, одбили су Лекорнијев позив на преговоре, сматрајући да "ови ко зна по реду преговори, више немају за циљ очување интереса француског народа, већ интереса самог предсједника Републике".

Он је у интервјуу за БФМ телевизију рекао да ће бити кандидат уколико се распусти Народна скупштина и позвао Републиканце да изграде савез.

"Милиони Француза верују у оно што ми представљамо. Републиканска брана сада цури. Није забрањено помислити да би поједини републикански посланици предложили савез могућој већини Републиканаца у контексту потенцијалне кохабитације која би услиједила након распада скупштине. Нећу показати никакво секташтво", рекао је он, преноси "Фигаро".

Додао је да је потребно ујединити се да би дошло до побједе због чега је прошле године предложио савез предсједнику Републиканаца Ерику Сиотију, преноси Танјуг.

"Желим да кажем нашим сународницима: останите мобилисани. Ако одлучите, могућа је смјена. Без распуштања Народне скупштине неће бити избора, кретаћемо се ка јединој могућој опцији, а то су превремени предсједнички избори", рекао је он.

Нагласио је и да он инсистира на потреби изградње широког савеза и позвао "све оне који су разочарани традиционалним странкама и сирочад деснице да дођу" и раде заједно са њим.

Одлазећи француски премијер Себастијан Лекорни саопштио је да је на захтјев, предсједника Француске Емануела Макрона, започео завршне разговоре са политичким странкама за стабилност земље.

Тагови:

Француска

Marin Le Pen

Емануел Макрон

Жордан Бардела

