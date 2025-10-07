''Нисам ја, комшија је'' Срби, Бошњаци, Хрвати и Албанци завршили на суду због смећа

07.10.2025
Станари једне зграде у Баварској – Срби, Бошњаци, Хрвати, Албанци, Турци и једна старија Њемица – до јуче су живјели у савршеном миру.
Иако долазе из различитих крајева Балкана, свако са својим обичајима, језицима и навикама, слагали су се боље него што би ико очекивао. Све док их недавно није задесила казна од 2.500 евра због погрешно разврстаног смећа.
Једна пластична флаша, бачена у погрешну канту, била је довољна да у згради настане прави хаос и направи састанке који су личили на “сједнице Уједињених нација”, како је то духовито описао Босанац, који је, као учесник необичног догађаја, све подијелио на Фејсбук страници “Балканци у Њемачкој”.
''Живим у згради у Баварској у којој има свега – од Бошњака и Срба, до Турака, Хрвата, Албанаца и једне баке из њемачке која зна да каже “добар дан” и “ракија”. Све би било идеално да нисмо добили казну од 2.500 евра због погрешног раздвајања смећа. Да, добро читате'', двије и по хиљаде, јер је неко убацио пластичну боцу у канту за био отпад. И сад, наравно, нико није крив.
Састанак станара личио је на сједницу Уједињених нација. Свако прича на свом језику, сви се слажу да је систем неправедан, али нико не зна гдје иде тегла од ајвара. Један Турчин тврди да је пластика исто што и папир “ако је танка”, један наш човјек каже да “смеће нема нацију”, а комшија из Србије објашњава како је све то “њихова тактика да нас одеру”. Газда зграде донио је папир са објашњењем боја канти – Гелб, Браун, Блау – али смо то сви схватили као квиз.
Онда је стигло писмо од суда. У њему пише да ће се одржати рочиште јер нико није хтио да плати казну. У тренутку сам осјетио ону познату балканску панику: “Ма нисам ја, него комшија на другом спрату”. А комшија са трећег одмах каже: “То су сигурно ови нови из Босне, они још не знају систем”. А ја сједим и гледам у ону канту, као да ћу у њој наћи одговор на питање живота.
Најгоре је што нико не зна ко је убацио шта. Сви се заклињу у дјецу, у пасуљ, у Алаха, да нису они. Један Хрват је чак изнио доказ – слику своје кесе са исправно разврстаним смећем, као да је дипломирао екологију. Турчин предлаже да се казна подијели на све станаре, Босанац каже: “Нећу да плаћам туђе пластике”, а Њемица уздахне и каже: ‘У Њемачкој постоји ред' – а ми сви у глас: “Знааамо!”.
Сад се сви бојимо да бацимо смеће. Људи држе кесе у стану по три дана јер више не знају гдје шта иде. Ја сам синоћ пола сата гледао у празну чашу од јогурта и гуглао: “Да ли чаша од јогурта иде у жуту или плаву канту ако има поклопац од алуминијума?”. Никада нисам осјећао толику егзистенцијалну кризу због пластике.
Сутра идемо на суд и, искрено, не знам шта да кажем. Ако питају ко је бацио погрешно смеће, вјероватно ћемо сви рећи: “Нисмо сигурни, али вјерујемо да није нико из наше породице”. Неко ће вероватно покушати да објасни судији да код нас кући све иде у исту канту и да нам је то “у крви”. Али ето – сад нам је у крви и казна.
И док чекам исход, размишљам – можда нас овај суд и спасе. Можда ће нам објаснити боље него сви плакати у згради гдје иде пластика, а гдје папир. А ако ништа друго, бар ћемо научити да у Њемачкој и смеће има закон – написао је он.
Објава је изазвала лавину реакција – људи су дијелили сличне ситуације, шалили се на рачун њемачке строгоће и признали да једва чекају да сазнају како ће се ова “смећарска сага” завршити, преноси Блиц.
А један Босанац је духовито прокоментарисао, сликовито описујући тужну, али нажалост честу слику са Балкана: “И код нас се смеће строго разврстава – пластика иде у шуму, а старе гуме и кућански апарати у ријеку.”
