Лавров: То је неприхватљиво

07.10.2025

11:25

Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије
Фото: Srna

Размјештање војне инфраструктуре трећих страна у Авганистану апсолутно није прихватљиво, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Потврђујемо категоричну неприхватљивост размјештања војне инфраструктуре трећих земаља на територији Авганистана и сусједних земаља, под било којим изговором", рекао је Лавров током седмог састанка у оквиру консултација о Авганистану у московском формату.

Он је истакао да Русија намјерава да развије сарадњу са Авганистаном у борби против тероризма, али и у пословном сектору.

Лавров је подсјетио да је одлука Москве да призна талибанску власт у Кабулу у јулу ове године омогућила да се уклоне сва ограничења за међудржавну сарадњу.

Сергеј Лавров

avganistan

