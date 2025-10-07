Лавров: То је неприхватљиво

07.10.2025
11:25
Коментари:0
Размјештање војне инфраструктуре трећих страна у Авганистану апсолутно није прихватљиво, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Потврђујемо категоричну неприхватљивост размјештања војне инфраструктуре трећих земаља на територији Авганистана и сусједних земаља, под било којим изговором", рекао је Лавров током седмог састанка у оквиру консултација о Авганистану у московском формату.
Он је истакао да Русија намјерава да развије сарадњу са Авганистаном у борби против тероризма, али и у пословном сектору.
Лавров је подсјетио да је одлука Москве да призна талибанску власт у Кабулу у јулу ове године омогућила да се уклоне сва ограничења за међудржавну сарадњу.
