Експлозије у срцу Париза, детонације у близини канцеларије премијера!

07.10.2025
Три експлозије одјекнуле су испред Хотела де Матигнон у Паризу, према ријечима свједока.
Ватрогасци и полицајци јутрос су стигли на мјесто догађаја.
Експлозије су у уторак ујутро одјекнуле у улици Руе де Варене у Паризу, у близини канцеларије премијера.
Према првим информацијама, запалио се комби.
Средиште Париза потресле су експлозије, а одмах након тога избио је пожар у близини канцеларије француског премијера.
