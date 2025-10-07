Logo

Експлозије у срцу Париза, детонације у близини канцеларије премијера!

Експлозије у срцу Париза, детонације у близини канцеларије премијера!

Три експлозије од‌јекнуле су испред Хотела де Матигнон у Паризу, према ријечима свједока.

Ватрогасци и полицајци јутрос су стигли на мјесто догађаја.

Експлозије су у уторак ујутро од‌јекнуле у улици Руе де Варене у Паризу, у близини канцеларије премијера.

Доктор болница

Регион

Алармантан недостатак педијатара у Хрватској, дjеца остају без примарне здравствене заштите

Према првим информацијама, запалио се комби.

Средиште Париза потресле су експлозије, а одмах након тога избио је пожар у близини канцеларије француског премијера.

Снимак можете погледати ОВДЈЕ.

