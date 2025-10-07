Обрачун у Бањалуци: Ћурла пријавио Небојшу Дринића за напад!

Извор:
АТВ
07.10.2025
11:02
Коментари:2
Милан Ћурлић звани Ћурла пријавио је бањалучкој полицији да га је физички напао Небојша Дринић, генерални секретар ПДП-а и одборник у Скупштини Града Бањалука, након чега је покренута истрага.
У ПУ Бањалука наводе да је полицији пријављено да се све одиграло у башти кафића у Бањалуци.
”М.Ћ. је јуче у 12.50 часова пријавио надлежној полицијској станици да га је напао Н.Д. и једна непозната особа, за коју је накнадно утврђено да се ради о Д.Д. из Бањалуке. Том приликом задобио је тјелесне повреде и упућене су му пријетње”, саопштила је ПУ Бањалука.
Додају да полицијски службеници, под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци, предузимају све мјере и радње у циљу документовање кривичних дјела тјелесна повреда и угрожавање сигурности.
”Након документовања тужилаштву ће бити поднесен изјвјештај о почињеним кривичним дјелима”, наводе у ПУ Бањалука.
Незванично сазнајемо да је након пријаве напада полиција позвала на саслушање Небојшу Дринића и Давора Дошена.
Ћурлић је цијели случај описао на свом Фејсбук профилу, наводећи да су га Дринић и његов члан обезбјеђења напали испред кафе бара ”Архив”:
”Данас ме је физички напао Небојша Дринић и његов члан обезбјеђења, прилком изласка из кафе бара Архив излази Небојша Дринић, и почиње да ми пријети да ми псује мајку, и почиње да ме физички напада, ту му се прикључио и његов члан обезбјеђења, који ме такође физички напада и отимају ми мобилни телефон и забрањују ми да уђем у кафић како би позвао полицију и тада су ме физички напали. Ускоро ћу објавити снимак напада и како се понађа одборник у скупштини града, па да видимо хоће ли Драшко Станивуковић рећи да ли је снимак монтиран и да ли такви људи треба да буду у политици!”
