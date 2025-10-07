Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Извор:
АТВ
07.10.2025
07:29
Коментари:0
У Бањалуци ће сутра у више насеља и улица доћи до нестанка електричне енергије због планираних радова на електромрежи, саопштено је из Електрокрајине.
Тако због редовног одржавања без струје остају дијелови улица Калемегданска и Крфска, од девет до 12 часова.
Бања Лука
Ове улице у Бањалуци данас остају без воде
У периоду од девет до 11 часова електрична енергија се гаси у дијеловима насеља Рекавице – Руишта и Буквалек,Редовно одржавање гаси струју од 11.30 до 13.30 часова у дијелу насеља Кола, тачније Гајићи.
Радови на мрежи од девет до 14 искључиће напајање дијеловима улица: Краља Петра И Карађорђевића, Банијска, Милана Бранковића и Бранка Кошчице.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму