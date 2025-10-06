Радојичић појачао ''бахату и нестручну'' екипу Драшка Станивуковића

Извор:
Нестручност, бахатост, незаконите радње, нетранспарентни послови - то је тим Драшка Станивуковића, прије годину дана изговорио је Игор Радојичић, извјесни нови члан истог тима.
Екипи која није довољно способна да води велики град, Радојичић ће помоћи да води Републику.
Баш данас је Станивуковић изнио своју визију о укрупњавању политичке сцене уз поруку да није добро да свака шуша има политичку странку. Можда је гађао Јелену Тривић или Игора Црнатка, али је погодио Игора Радојичића.
Он ипак разумије визију која му је засјенила екипу бањалучког градоначелника пуну "бахатости и нестручности" којој ће се Радојичић на крају прикључити.
Лидер ПДП-а Драшко Станивуковић у својој визији каже да је потребно укрупњавање политичке сцене и да није добро да свака шуша има политичку странку. Ако ово друго није било упућено Игору Радојичићу, прво јесте.
Велика визија коју има бањалучки градоначелник засјенила је и самог Радојичића који је преко ноћи одлучио да појача тим Драшка Станивуковића који је до јуче био нестручан и бахат.
"Постојећа екипа која је око градоначелника је изузетно слаба. Он није направио екипу која може да води велики град. Несумњива енергија, пуно идеја, младост код актуелног градоначелника, али он нема тим. Ово што је на листи и што сада ради разне функције у Градској управи нема знања, нема искуства, има много бахатости. Уз нестручност када још комбинујете бахатост, онда добијете јако лошу комбинацију. И онда се прави пуно грешака, пуно незаконитих радњи, нетранспарентних послова, град се не развија стратешким правцима него ад хок", причао је прије годину дана Радојичић.
Осим што се Станивуковићу на први поглед отео Игор Црнадак, екипа "нестручних и бахатих" је остала иста, али исти није Радојичић.
Игор Радојичић је прије годину дана тврдио да је постојећа екипа око Драшка Станивуковића лоша, бахата и прилично необразована.— Саша Шарчевић (@saarcevic2901) October 5, 2025
Данас, СА ТОМ ИСТОМ ЕКИПОМ, Игор Радојичић прави странку/покрет.
Порука: Не буди дволичан, не буди Игор Радојичић pic.twitter.com/hzwqhfvatQ
