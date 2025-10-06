Logo

Депот прекосутра престаје са примањем отпада

Извор:

АТВ

06.10.2025

10:29

Коментари:

0
8. октобра, престајемо са примањем отпада, саопштено је из предузећа Депот.

- Осмог октобра престајемо са примањем отпада, како би могли да спроведемо судску одлуку и демонтирамо опрему - рекли су у Депот - у.

Кажу, угрожена је комплетна бањалучка регија, односно осам локалних заједница.

За обављање дјелатност еколошку дозволу има само ово предузеће.

Подсјећамо, бањалучка Чистоћа требала 14. октобра да преузме земљиште регионалне депоније у Рамићима, а које јој по пресуди Окружног привредног суда у Бањалуци из јула прошле године припада. Суд је пресудом обавезао Депот да Чистоћи преда у посјед више од 295 дунума земљишта на којем се налази регионална депонија.

Депот

