06.12.2025
17:32
Амерички предузетник Илон Маск позвао је на ликвидацију ЕУ и враћање пуног суверенитета појединачним државама да би, како је навео, владе могле боље да представљају свој народ.
"ЕУ треба укинути, а суверенитет вратити државама", написао је Маск на мрежи "Икс", додајући да европска бирократија "споро гуши Европу до смрти" и питајући се од чега тачно САД штите ЕУ.
Exactly— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 6, 2025
Из Брисела је раније саопштено да је платформа "Икс" кажњена са 120 милиона евра, потврдио је портпарол Европске комисије Тома Рење.
Реагујући на Маскову објаву, потпредсједник Савјета безбједности Руске Федерације Дмитриј Медведев у краткој поруци на мрежи "Икс" сагласио се са његовим ставом.
Он је кратко написао: "Управо тако".
