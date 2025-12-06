Logo
Илон Маск позвао на ликвидацију Европске уније

Агенције

06.12.2025

17:32

Илон Маск
Фото: Танјуг/АП

Амерички предузетник Илон Маск позвао је на ликвидацију ЕУ и враћање пуног суверенитета појединачним државама да би, како је навео, владе могле боље да представљају свој народ.

"ЕУ треба укинути, а суверенитет вратити државама", написао је Маск на мрежи "Икс", додајући да европска бирократија "споро гуши Европу до смрти" и питајући се од чега тачно САД штите ЕУ.

Из Брисела је раније саопштено да је платформа "Икс" кажњена са 120 милиона евра, потврдио је портпарол Европске комисије Тома Рење.

Петар Ђокић

Република Српска

Ђокић: СДС наставља са неутемељеним оптужбама

Реагујући на Маскову објаву, потпредсједник Савјета безбједности Руске Федерације Дмитриј Медведев у краткој поруци на мрежи "Икс" сагласио се са његовим ставом.

Он је кратко написао: "Управо тако".

Илон Маск

EU

