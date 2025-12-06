Logo
Large banner

Ана Николић код хоџе потражила спас

Извор:

Курир

06.12.2025

17:17

Коментари:

0
Ана Николић код хоџе потражила спас
Фото: Screenshot / YouTube / Hype

Након бурног периода, србијанска пјевачица Ана Николић одлучила је направити драстичан заокрет у свом животу и потражити помоћ.

Како сазнаје "Курир.рс", пјевачица је претходна два дана боравила у Новом Пазару, гдје је посјетила тамошњег хоџу, познатог по томе што кроз духовне савјете помаже људима који се суочавају са кризама, тешким одлукама и личним ломовима.

dzej

Сцена

''Ако ја једем бифтек, нећеш ти попару'': Коме је Џеј изговорио чувену реченицу

Према ријечима извора који су били у контакту са пјевачицом током боравка у Рашком округу, Ана је добила препоруку преко блиских пријатеља и није оклијевала да закаже сеансу.

Извори тврде да је одлука о одласку код хоџе дио њеног покушаја да ресетује живот, стабилизује унутрашњу енергију и донесе важне одлуке које одавно одлаже.

"Ана жели мир и ресетовање од свега што ју је снашло у претходном периоду. Посљедњих мјесеци прошла је кроз велики емотивни и психички стрес. Код хоџе је била да потражи духовни савјет који би јој помогао да превазиђе неке личне дилеме", прича извор.

Пазарци дошли да се сликају са њом

Како каже, Николићева је током боравка у Новом Пазару дјеловала знатно опуштеније и присутније него у претходним јавним појављивањима.

radijator grijanje pixabay

Савјети

Ову грешку с гријањем раде многи, а може вас скупо коштати

"Срео сам је у хотелу у којем је одсјела. Била је са два мушкарца из пратње, смијала се и дјеловала задовољно. Пристала је да се фотографише и била је приступачна. Људи су јој прилазили, честитали јој, разговарали с њом. Рекла ми је да јој није лако, али да вјерује да ће јој сеанса помоћи да смири мисли и донесе одлуке које су дуго висиле у ваздуху. Иначе, тај хоџа је помогао и Дарку Лазићу послије несреће", прича извор, који је први пут упознао пјевачицу.

Негативни утицаји

Како сазнаје "Курир", она се налази у фази преиспитивања и жели да искључи негативне утицаје из свог живота.

"Улазила је у разне ситуације које су јој реметиле мир. Због тога је одлучила да се мало повуче, искључи из јавног хаоса, одмори се и посвети приватном животу. Мислим да јој је овај одлазак био важан корак да се врати себи", додаје извор.

Редакција је покушала да ступи у контакт с пјевачицом како би добила коментар, али се Ана Николић није јавила.

Подијели:

Тагови:

Ана Николић

хоџа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Србија - Црна Гора

Остали спортови

Невиђена брука рукометашица Србије: Црногорке их потпуно уништиле

1 ч

0
Колико је питања стигло Путину за прва два дана

Свијет

Колико је питања стигло Путину за прва два дана

1 ч

0
Слушалице телефон

Србија

Упозорење: Хара нови талас превара, не отварајте ове поруке

1 ч

0
Ана Ивановић се вратила старој љубави

Тенис

Ана Ивановић се вратила старој љубави

1 ч

0

Више из рубрике

''Ако ја једем бифтек, нећеш ти попару'': Коме је Џеј изговорио чувену реченицу

Сцена

''Ако ја једем бифтек, нећеш ти попару'': Коме је Џеј изговорио чувену реченицу

1 ч

0
Ведрана Рудан о својој борби са болешћу: ''Овако преживљавам умирање''

Сцена

Ведрана Рудан о својој борби са болешћу: ''Овако преживљавам умирање''

5 ч

0
Весна Змијанац се огласила из болнице: Фановима поручила једно

Сцена

Весна Змијанац се огласила из болнице: Фановима поручила једно

7 ч

0
Пјевачица Џејла Рамовић

Сцена

Џејла Рамовић након привођења отказала наступ

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

40

Није свагдје 130 km/h: Знате ли ограничење на ауто-путевима у Ex-YU

18

36

При крају градња мегацентра у БиХ вриједног 100 милиона евра

18

05

Екстрамутирани вирус изазвао панику: Љекари апелују да се опет носе маске

17

58

Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

17

56

Питбул усмртио бебу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner