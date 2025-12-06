Ана Николић код хоџе потражила спас

Извор:
Курир
06.12.2025
17:17
Након бурног периода, србијанска пјевачица Ана Николић одлучила је направити драстичан заокрет у свом животу и потражити помоћ.
Како сазнаје "Курир.рс", пјевачица је претходна два дана боравила у Новом Пазару, гдје је посјетила тамошњег хоџу, познатог по томе што кроз духовне савјете помаже људима који се суочавају са кризама, тешким одлукама и личним ломовима.
Према ријечима извора који су били у контакту са пјевачицом током боравка у Рашком округу, Ана је добила препоруку преко блиских пријатеља и није оклијевала да закаже сеансу.
Извори тврде да је одлука о одласку код хоџе дио њеног покушаја да ресетује живот, стабилизује унутрашњу енергију и донесе важне одлуке које одавно одлаже.
"Ана жели мир и ресетовање од свега што ју је снашло у претходном периоду. Посљедњих мјесеци прошла је кроз велики емотивни и психички стрес. Код хоџе је била да потражи духовни савјет који би јој помогао да превазиђе неке личне дилеме", прича извор.
Како каже, Николићева је током боравка у Новом Пазару дјеловала знатно опуштеније и присутније него у претходним јавним појављивањима.
"Срео сам је у хотелу у којем је одсјела. Била је са два мушкарца из пратње, смијала се и дјеловала задовољно. Пристала је да се фотографише и била је приступачна. Људи су јој прилазили, честитали јој, разговарали с њом. Рекла ми је да јој није лако, али да вјерује да ће јој сеанса помоћи да смири мисли и донесе одлуке које су дуго висиле у ваздуху. Иначе, тај хоџа је помогао и Дарку Лазићу послије несреће", прича извор, који је први пут упознао пјевачицу.
Како сазнаје "Курир", она се налази у фази преиспитивања и жели да искључи негативне утицаје из свог живота.
"Улазила је у разне ситуације које су јој реметиле мир. Због тога је одлучила да се мало повуче, искључи из јавног хаоса, одмори се и посвети приватном животу. Мислим да јој је овај одлазак био важан корак да се врати себи", додаје извор.
Редакција је покушала да ступи у контакт с пјевачицом како би добила коментар, али се Ана Николић није јавила.
