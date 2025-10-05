Logo

Удес у Бањалуци, приколица завршила у каналу

05.10.2025

18:40

Фото: Čitalac ATV

У бањалучком насељу Новоселија дошло је до саобраћајне незгоде у којој је приколица завршила у каналу коју је извлачило возило Ауто-мото савеза.

За сада нису познати детаљи незгоде.

Саобраћај се одвија неизмјенично, а полиција помаже возачима.

Ivan

Занимљивости

Гријање куће од 80 квадрата за 20 КМ! Иван направио генијалан уређај

