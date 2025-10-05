Удес у Бањалуци, приколица завршила у каналу

05.10.2025
18:40
Коментари:0
У бањалучком насељу Новоселија дошло је до саобраћајне незгоде у којој је приколица завршила у каналу коју је извлачило возило Ауто-мото савеза.
За сада нису познати детаљи незгоде.
Саобраћај се одвија неизмјенично, а полиција помаже возачима.
Занимљивости
Гријање куће од 80 квадрата за 20 КМ! Иван направио генијалан уређај
Свијет
8 ч0
Хроника
9 ч0
Хроника
13 ч0
Хроника
14 ч0
Бања Лука
9 ч0
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д1
Бања Лука
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму