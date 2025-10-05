Logo

Још једна трагедија у БиХ: Возач погинуо након што је слетио аутом са пута!

05.10.2025

09:18

Још једна трагедија у БиХ: Возач погинуо након што је слетио аутом са пута!
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У тешкој саобраћајној незгоди која се догодила јутрос око 04:30 часова у мјесту Доња Ораховица погинуо је возач.

Према информацијама из Полицијске управе Грачаница, дошло је до слијетања возила са коловоза.

Љекар Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Грачаница констатовао је смрт возача на лицу мјеста.

Увиђај на мјесту несреће обављају полицијски службеници Одјељења криминалистичке полиције Полицијске управе Грачаница, а надзор над радом врши дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона.

Због обављања увиђаја, саобраћај је био привремено обустављен на дијелу магистралног пута М4 Тузла–Добој, те преусмјерен на алтернативне правце.

Више детаља биће познато након завршетка истраге.

