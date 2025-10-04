Ово је Данка што је случајно убијена у обрачуну у кафићу

Извор:
Данка В. (51) убијена је у пуцњави у кафићу у Вишњичкој бањи у Београду. Она је задобила тешке ране у пуцњави која се догодила у уторак 30. септембра, а преминула је у Ургентном центру у петак 3. октобра.
"Љекари су дали све од себе да је спасу, али повреде су биле претешке", открио је извор "Телеграфа".
Подсjећамо, кобног дана Данка је сједила у кафићу са О. А. када је дошло до сукоба међу младићима у локалу. Један од њих је запуцао, при чему је тешко ранио Данку и мушкарца са којим је пила кафу, још једну жену, као и двојицу навијача који су му били мета.
Она је тада задобила тешке повреде.
Прве информације су говориле да је преминула на лицу мјеста, али се испоставило да није већ да су је љекари у Ургентном центру реанимирали након чега је оперисана.
Како сазнаје Телеграф.рс, сукоб је избио када су четворица младића, сједила за једним столом, а у локал су ушла још тројица непознатих мушкараца и сјела поред њих.
- На снимку сигурносних камера види се да је најприје кренула жучна расправа, а затим су учесници обрачуна извадили оружје и отворили ватру. У метежу су погођени и сами учесници, али и гости који су били потпуно недужни - открио је извор за Телеграф.рс.
Убрзо су у локал, према ријечима свједока, упали нападачи из бијелог комбија - њих десеторица, "изузетно бијесни", и запуцали на групу младића. Послије пуцњаве су побјегли истим возилом, а полиција је одмах блокирала Палилулу и покренула акцију "Вихор".
Један од очевидаца који је био у близини каже да је "пуцњава била толико гласна да је изгледало као да долази са свих страна".
Двоје рањених мушкараца побегло је приватним аутомобилом и зауставило се код тржног центра на Карабурми, где их је полиција затекла крваве и пребацила у санитет Хитне помоћи.
Досад је ухапшено више особа због сумње да су учествовали у овој пуцњави. Полиција је расписала потрагу за још тројицом осумњичених.
