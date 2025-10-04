Logo

Убијена једна особа: Приведено 25 лица, претрес на 32 локације

Извор:

Агенције

04.10.2025

15:15

Коментари:

0
Припадници полиције у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом (ВЈТ) у Београду извршили су претрес на 32 адресе на територији oпштине Палилула и привели 25 особа, у оквиру истраге о пуцњави у угоститељском овјекту у Вишњичкој бањи када је погинула једна особа, док су четири рањене.

Претрес је извршен 3. и 4. октобра у насељима Карабурма и Вишњичка бања, а извршена је и контрола више угоститељских објеката у којима је провјерено 30 особа, наводи се у саопштењу ВЈТ.

Хроника

Пуцњава у Врњачкој Бањи: Нападач на мотору изрешетао мушкарца па побјегао

Како се наводи, током претреса је пронађено више комада ватреног оружја, пиротехничка стедства и одређена количина различите опојне дроге.

Од свих доведених лица прикупљена су обавјештења у вези са догађајем у угоститељском објекту "Локал бар" у Вишњичкој бањи 30. септембра када је дошло до употребе ватреног оружја.

Тада је лакше и теже повријеђено пет особа, од којих је једна накнадно преминула од посљедица рањавања. Тројица осумњичених за учешће у критичном догађају су претходних дана лишена слободе и након саслушања им је на приједлог ВЈТ у Београду одређен притвор, наводи се у саопштењу.

