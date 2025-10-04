Убијена једна особа: Приведено 25 лица, претрес на 32 локације

Извор:
Агенције
04.10.2025
15:15
Коментари:0
Припадници полиције у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом (ВЈТ) у Београду извршили су претрес на 32 адресе на територији oпштине Палилула и привели 25 особа, у оквиру истраге о пуцњави у угоститељском овјекту у Вишњичкој бањи када је погинула једна особа, док су четири рањене.
Претрес је извршен 3. и 4. октобра у насељима Карабурма и Вишњичка бања, а извршена је и контрола више угоститељских објеката у којима је провјерено 30 особа, наводи се у саопштењу ВЈТ.
Хроника
Пуцњава у Врњачкој Бањи: Нападач на мотору изрешетао мушкарца па побјегао
Како се наводи, током претреса је пронађено више комада ватреног оружја, пиротехничка стедства и одређена количина различите опојне дроге.
Од свих доведених лица прикупљена су обавјештења у вези са догађајем у угоститељском објекту "Локал бар" у Вишњичкој бањи 30. септембра када је дошло до употребе ватреног оружја.
Тада је лакше и теже повријеђено пет особа, од којих је једна накнадно преминула од посљедица рањавања. Тројица осумњичених за учешће у критичном догађају су претходних дана лишена слободе и након саслушања им је на приједлог ВЈТ у Београду одређен притвор, наводи се у саопштењу.
Хроника
2 ч2
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
07
15
57
15
48
15
45
15
34
Тренутно на програму