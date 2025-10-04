Хапшење у Добоју: Дрогиран напао полицијског службеника

Извор:
АТВ
04.10.2025
Полицијски службеници Полицијске станице Добој 2 су јуче лишили слободе лице иницијала Ј.С. из Добоја због основа сумње да је извршило кривично дјело "спречавање службеног лица у вршењу службене радње".
Приликом контроле путничког аутомобила којим је у саобраћају управљало лице иницијала Ј.С., исто се оглушило о законито издато наређење полицијских службеника након чега је вербално, а потом и физички напало полицијског службеника наносећи му тјелесне повреде.
Полицијском службенику је пружена љекарска помоћ у здравственој установи, док је лице иницијала Ј.С. подвргнуто тестирању на присуство опојних дрога у организму и исто је било позитивно на опојну дрогу "амфетамин".
По комплетирању предмета надлежном Окружном јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај о извршеном кривчном дјелу против наведеног лица, саопштено је из ПУ Добој.
