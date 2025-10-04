Швеђани купују храну за случај рата

Извор:
СРНА
04.10.2025
11:46
Швеђани се снабдијевају храном за случај избијања рата, а власти подстичу мјере за повећање приправности и колективни одговор друштва на потенцијалну кризу.
Шведска је крајем септембра одржала годишњу Седмицу приправности, током које власти настоје да подигну свијест о одговорности грађана као дио стратегије “тоталне одбране” земље.
Стратегија је оживљена 2015. године, након што је Крим припојен Русији, а уведене су и додатне мјере, укључујући именовање министра за цивилну одбрану, послије избијања отвореног рата у Украјини 2022. године.
Идеја је да се мобилише цијело друштво, од власти до грађана и предузећа, да би се колективно одупрли оружаној агресији, уз одржавање основних функција.
Сирка Петриковска (71) рекла је агенцији АФП да озбиљно схвата могућност избијања сукоба и да се припрема колико може.
– Купила сам шпорет за камповање. Похађала сам курс о конзервирању на старомодан начин, за конзервирање поврћа, меса и воћа које потом траје 30 година без фрижидера – рекла је Петриковска.
Она је додала да је набавила додатну ћебад и гријалицу на гас, те да је направила залихе у својој кући на селу.
У Шведској је фокус на индивидуалној одговорности и сви су подстакнути да направе довољне залихе хране за самосталан живот најмање седам дана без спољне помоћи у случају кризе.
То значи да ресурси у почетку могу бити усмјерени према старијим и болесним особама, док друштво има времена да се прилагоди да би сви могли да добију помоћ, пише Шведска агенција за храну на својој веб-страници.
Власти су објавиле листу препоручених намирница које имају висок садржај масти и протеина и које се лако чувају.
Листа укључује пасту, сушено месо или рибу, џем, чоколаду, пире кромпир, млијеко у праху и кекс.
