У ноћи с петка на суботу у шведском граду Гавлеу, који се налази око 170 километара сјеверно од Стокхолма, дошло је до пуцњаве у којој је рањено шест млађих мушкараца, укључујући и тинејџера.
Полиција је дојаву примила нешто прије 2 сата ујутру, а на лице мјеста одмах су упућене бројне патроле. На улици су затекли повријеђене, који су потом превезени у болницу. Тренутно није познат степен њихових повреда.
Након пуцњаве, троје рањених потражило је спас у оближњем ресторану, док су остали пронађени на плочнику у близини мјеста догађаја. Све се догодило у прометном дијелу града, у близини кафића, трговина и стамбених зграда.
Полиција је због увиђаја током ноћи оградила већи дио центра Гавлеа. Према ријечима портпарола полиције Тобиаса Ахлен-Свалбра, "не постоје индиције да се ради о терористичком нападу", и истакао је да је ситуација под контролом и да не постоји пријетња за јавност.
Video från centrala Gävle där sex personer skadats i skottlossning. Klipp från Flashback. pic.twitter.com/1xvGH0uupV— Jonathan Kärre (@JonathanKarre) October 4, 2025
Због пуцњаве је ухапшен 14-годишњи дјечак, који би током дана требало да буде испитан под сумњом за покушај убиства. Веза између починитеља и жртава засад није позната.
Један од очевидаца, Јоаким Викстром (28), који се у тренутку пуцњаве налазио у бару, испричао је за шведске медије да због гласне музике није одмах схватио шта се догађа.
"Видјели смо да је један човјек погођен, а напољу су још неки лежали на плочнику", рекао је.
Пуцњаве у којима учествују тинејџери и дјеца све су чешће у Шведској, посебно унутар обрачуна организованих криминалних група. Банде, како наводе тамошњи медији, често користе малољетнике за извршавање напада на конкуренцију, што додатно отежава идентификацију наручилаца злочина, преноси Телеграф.
