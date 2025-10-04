Logo

Ужас у Шведској: Д‌јечак (14) упуцао шест особа

Извор:

Телеграф

04.10.2025

11:31

Коментари:

0
У ноћи с петка на суботу у шведском граду Гавлеу, који се налази око 170 километара сјеверно од Стокхолма, дошло је до пуцњаве у којој је рањено шест млађих мушкараца, укључујући и тинејџера.

Полиција је дојаву примила нешто прије 2 сата ујутру, а на лице мјеста одмах су упућене бројне патроле. На улици су затекли повријеђене, који су потом превезени у болницу. Тренутно није познат степен њихових повреда.

Након пуцњаве, троје рањених потражило је спас у оближњем ресторану, док су остали пронађени на плочнику у близини мјеста догађаја. Све се догодило у прометном дијелу града, у близини кафића, трговина и стамбених зграда.

Полиција је због увиђаја током ноћи оградила већи дио центра Гавлеа. Према ријечима портпарола полиције Тобиаса Ахлен-Свалбра, "не постоје индиције да се ради о терористичком нападу", и истакао је да је ситуација под контролом и да не постоји пријетња за јавност.

Због пуцњаве је ухапшен 14-годишњи д‌јечак, који би током дана требало да буде испитан под сумњом за покушај убиства. Веза између починитеља и жртава засад није позната.

Један од очевидаца, Јоаким Викстром (28), који се у тренутку пуцњаве налазио у бару, испричао је за шведске медије да због гласне музике није одмах схватио шта се догађа.

кањон Рзав

Хроника

Слетјели у кањон Рзав: У току потрага за несталим особама

"Вид‌јели смо да је један човјек погођен, а напољу су још неки лежали на плочнику", рекао је.

Пуцњаве у којима учествују тинејџери и д‌јеца све су чешће у Шведској, посебно унутар обрачуна организованих криминалних група. Банде, како наводе тамошњи медији, често користе малољетнике за извршавање напада на конкуренцију, што додатно отежава идентификацију наручилаца злочина, преноси Телеграф.

Шведска

pucnjava

maloljetnik

