Спреј од 3 састојка учиниће да ваш тепих изгледа као нов

Извор:

Јутарњи.хр

25.12.2025

12:07

Тепих
Фото: Pexels/Ksenia Chernaya

Људи се углавном дијеле на оне који воле да у дому имају тепих и оне који не воле. Код ових других најчешће се као аргумент чује да је превише захтјевно чишћење дома, односно да су теписи и завјесе скупљачи прашине и како треба превише труда да би били одржавани у стању у којем су лијепи и чисти.

Већина људи не види прљавштину која се скрива дубоко у тепиху, јер усисавање наизглед чини тепих чистим.

Наравно, мрље од кафе, трагови кућних љубимаца или само свакодневна прљавштина могу учинити да ваш тепих изгледа запуштено. Прије него што посегнете за скупим комерцијалним производима за чишћење, испробајте овај једноставан домаћи спреј који можете направити од неколико састојака које већ имате код куће.

Састојци за домаћи спреј за чишћење тепиха:

- 1 кашика соде бикарбоне

- 1/3 шоље (око 70 мл) сирћета

- 300 мл топле воде

- 1 кашика детерџента за прање веша

- празна флаша с распршивачем

Како користити тај домаћи спреј?

Све састојке сипајте у флашу с распршивачем и добро промућкајте док се сода бикарбона потпуно не отопи. Мјешавину попрскајте по мрљама на тепиху и њежно изрибајте четком. Након што се тепих осуши, добро га усисајте како бисте уклонили преосталу прљавштину и освјежили влакна.

