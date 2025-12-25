Logo
Large banner

Гајанин реизабран за ректора бањалучког Универзитета

Извор:

СРНА

25.12.2025

11:53

Коментари:

0
Гајанин реизабран за ректора бањалучког Универзитета
Фото: ATV

Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин реизабран је данас за ту функцију у мандатном периоду од 2026. до 2030. године.

Гајанин је, након сједнице Сената, рекао да ће током новог мандата додатно бити унапријеђени и модернизовани студијски програми, те основани заједнични студијски програми са партнерским универзитетима.

"То ће нам омогућити већу међународну сарадњу. Кроз заједничке студијске програме студенти из других држава ће студирати и на Универзитету у Бањалуци и у некој другој држави гдје је позициониран универзитет са којим сарађујемо", рекао је Гаранин новинарима.

Он је истакао да су планиране и нове капиталне инвестиције.

фудбалска лопта-фудбал

Фудбал

Фудбалер преминуо због талисмана

"Сви знамо за нове капиталне инвестиције које ће веома брзо кренути, а то су изградња научнотехнолошког парка, медицинског кампуса на Паприковцу и центра за образовање у Приједору", нагласио је Гајанин.

Он је додао да је план да све то буде реализовано у наредном четворогодишњем периоду.

"Бројни су и други планови. Подржаћемо све активности наших студената које су рационалне, а до сада нисам од њих имао нерационалне захтјеве", рекао је Гајанин.

Противкандидат Гајанину био је редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Бањалуци Борис Пашалић

Подијели:

Тагови:

Радослав Гајанин

Универзитет у Бањалуци

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Фудбалер преминуо због талисмана

Фудбал

Фудбалер преминуо због талисмана

2 ч

0
Позната глумица пронађена мртва у својој кући: Испливали узнемирујући детаљи

Сцена

Позната глумица пронађена мртва у својој кући: Испливали узнемирујући детаљи

2 ч

0
Мидораг Парежанин

Република Српска

Парежанин: Срамна и бесмислена одлука ЦИК-а

2 ч

1
За викенд појачана контрола саобраћаја у Херцеговини

Градови и општине

За викенд појачана контрола саобраћаја у Херцеговини

2 ч

0

Више из рубрике

Радијатор гријање

Бања Лука

Еко топлане упозоравају: Без реакције Градске управе температура у становима пада

3 ч

5
Ови дијелови Бањалуке остају без струје

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке остају без струје

5 ч

0
Интервенције због снијега: Возачима упућен апел

Бања Лука

Интервенције због снијега: Возачима упућен апел

1 д

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Више бањалучких улица данас без струје

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

45

Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

13

42

Почео састанак владајуће коалиције у Српској

13

35

Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

13

30

За убиство на тракторијади девет година затвора

13

30

Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner