Гајанин реизабран за ректора бањалучког Универзитета

Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин реизабран је данас за ту функцију у мандатном периоду од 2026. до 2030. године.
Гајанин је, након сједнице Сената, рекао да ће током новог мандата додатно бити унапријеђени и модернизовани студијски програми, те основани заједнични студијски програми са партнерским универзитетима.
"То ће нам омогућити већу међународну сарадњу. Кроз заједничке студијске програме студенти из других држава ће студирати и на Универзитету у Бањалуци и у некој другој држави гдје је позициониран универзитет са којим сарађујемо", рекао је Гаранин новинарима.
Он је истакао да су планиране и нове капиталне инвестиције.
"Сви знамо за нове капиталне инвестиције које ће веома брзо кренути, а то су изградња научнотехнолошког парка, медицинског кампуса на Паприковцу и центра за образовање у Приједору", нагласио је Гајанин.
Он је додао да је план да све то буде реализовано у наредном четворогодишњем периоду.
"Бројни су и други планови. Подржаћемо све активности наших студената које су рационалне, а до сада нисам од њих имао нерационалне захтјеве", рекао је Гајанин.
Противкандидат Гајанину био је редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Бањалуци Борис Пашалић
