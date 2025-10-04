Logo

Гори руска рафинерија: Напад дроновима код Санкт Петербурга

04.10.2025

10:26

Гори руска рафинерија: Напад дроновима код Санкт Петербурга
Фото: Printscreen/X/Visioner

Нафтна рафинерија у граду Кириши, недалеко од Санкт Петербурга, била је погођена нападом дроновима, потврдили су руски званичници и локални медији.

Према ријечима очевидаца, у индустријском комплексу чула се снажна експлозија, а након тога је избио пожар. Регионални гувернер Александар Дрозденко потврдио је да се напад догодио.

- Снаге противваздушне одбране (ПВО) уништиле су укупно седам беспилотних летјелица изнад Киришија. Пожар у индустријској зони је стављен под контролу - објавио је Дрозденко путем Телеграма, иако није експлицитно навео о којој се тачно рафинерији ради.

Независни канал Астра (Астра) објавио је видео снимке који приказују пламен и дим како се издижу изнад рафинеријског постројења, но ове информације тренутно није могуће независно потврдити.

Рафинерија у Киришију, која се налази више од 800 километара удаљена од границе с Украјином, једна је од највећих у Русији. Ова локација била је већ мета напада у више наврата — у марту и септембру исте године, као и у марту 2024. године. Тада је одговорност за нападе преузела Украјина, док се за посљедњи инцидент још није званично огласила.

