Гори руска рафинерија: Напад дроновима код Санкт Петербурга

04.10.2025
10:26
Нафтна рафинерија у граду Кириши, недалеко од Санкт Петербурга, била је погођена нападом дроновима, потврдили су руски званичници и локални медији.
Према ријечима очевидаца, у индустријском комплексу чула се снажна експлозија, а након тога је избио пожар. Регионални гувернер Александар Дрозденко потврдио је да се напад догодио.
- Снаге противваздушне одбране (ПВО) уништиле су укупно седам беспилотних летјелица изнад Киришија. Пожар у индустријској зони је стављен под контролу - објавио је Дрозденко путем Телеграма, иако није експлицитно навео о којој се тачно рафинерији ради.
The Kirishi oil refinery in the Leningrad region, Russia, was struck and burns. pic.twitter.com/W1YrKQF79I— (((Tendar))) (@Tendar) October 4, 2025
Независни канал Астра (Астра) објавио је видео снимке који приказују пламен и дим како се издижу изнад рафинеријског постројења, но ове информације тренутно није могуће независно потврдити.
Рафинерија у Киришију, која се налази више од 800 километара удаљена од границе с Украјином, једна је од највећих у Русији. Ова локација била је већ мета напада у више наврата — у марту и септембру исте године, као и у марту 2024. године. Тада је одговорност за нападе преузела Украјина, док се за посљедњи инцидент још није званично огласила.
