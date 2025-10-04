Logo

САД распоредиле Ф-35 авионе у Порторику, Венецуела у приправности

04.10.2025

08:16

САД распоредиле Ф-35 авионе у Порторику, Венецуела у приправности
Фото: Printscreen/Youtube/WSJ

Америчке ваздушне снаге допремиле су најмање 10 авиона Ф-35Б у Порторико у оквиру појачања војних снага усмјерених према Венецуели, док је венецуелански министар одбране Владимир Падрино Лопез изјавио да су спремни одговорити.

Према извјештајима америчких медија, авиони Ф-35 већ патролирају ваздушним простором у близини Венецуеле, док венецуеланске снаге распоређују системе противваздушне одбране у рубним подручјима земље.

Лопез је рекао да су венецуеланске оружане снаге пратили неке од авиона који су летјели близу обале у регији Маикветија:

- Овај ваздушни упад је потврђен извјештајем међународне авиокомпаније, која је забиљежила присуство борбених авиона у Карибима. Никада раније нисмо вид‌јели такво распоређивање. Знамо да су амерички авиони класе Ф-35 базирани у Порторику.

Авиони Ф-35 могли би бити кориштени за директне нападе на базе картела унутар земље, због способности да продру у ваздушни простор непримијећено.

Лопез је додао: "Нека се зна да нисмо застрашени. Наређења је већ издао наш врховни командант. Такође подсјећамо да је врховни командант потписао уредбу која омогућава нашу реакцију."

Венецуела јасно показује приправност, док САД наставља са појачаним распоређивањем својих ваздушних снага у региону.

