Амбасада Америке у БиХ прекида редован рад

Након драме у Америци око њихове владе, огласила се Амбасада у БиХ која је поручила да прекида "редован рад".
Америчка Амбасада у Сарајеву обавијестила је грађане БиХ да прекида своје редовне активности усљед затварања функционисања америчке савезне владе, након што републиканци и демократе у Вашингтону нису успјели постићи договор о јавним финансијама за наредни период.
"Због привременог прекида у финансирању агенција савезне владе, овај Фејсбук налог неће бити редовно ажуриран све до поновне успоставе редовних активности, осим у случајевима хитних обавјештења која се тичу сигурности и безбједности", навели су из Амбасаде.
Додали су да ће се постојећи термини који се односе на издавање пасоша и виза у Сједињеним Америчким Државама, те у амбасадама и конзулатима САД у иностранству наставити током овог прекида, у мјери у којој то околности допуштају.
"Овај налог неће бити ажуриран до успостављања редовних активности, осим хитних објава које се тичу сигурности и безбједности. Све информације о нашим услугама и статусу доступне су на travel.state.gov", саопштено је на Фејсбук страници Амбасаде.
