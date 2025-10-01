Забрањен увоз девет тона хране за мачке због повећаног нивоа пепела

Извор:
На граничном прелазу Орашје забрањен је увоз 9.120 килограма хране за мачке "финци микс" из Мађарске због повећаног нивоа пепела, саопштено је из Федералне управе за инспекцијске послове.
Лабораторијском анализом узорка пошиљке утврђена је повећана количина пепела која није усклађена са декларацијом, чиме производ не испуњава услове квалитета прописане Законом о контроли квалитета одређених производа при увозу и извозу и Правилником о стављању на тржиште и кориштењу хране за животиње.
Резултат анализе потврђен је и суперанализом. Увоз контролисане пошиљке је забрањен и наређено њено уништење код овлаштеног комуналног предузећа, под надзором инспектора.
