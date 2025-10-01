Logo

Забрањен увоз девет тона хране за мачке због повећаног нивоа пепела

Извор:

СРНА

01.10.2025

11:53

Коментари:

0
Забрањен увоз девет тона хране за мачке због повећаног нивоа пепела
Фото: Anadoly

На граничном прелазу Орашје забрањен је увоз 9.120 килограма хране за мачке "финци микс" из Мађарске због повећаног нивоа пепела, саопштено је из Федералне управе за инспекцијске послове.

Лабораторијском анализом узорка пошиљке утврђена је повећана количина пепела која није усклађена са декларацијом, чиме производ не испуњава услове квалитета прописане Законом о контроли квалитета одређених производа при увозу и извозу и Правилником о стављању на тржиште и кориштењу хране за животиње.

policija hrvatska

Регион

Возач теретњака преминуо након саобраћајне несреће, повријеђене још три особе

Резултат анализе потврђен је и суперанализом. Увоз контролисане пошиљке је забрањен и наређено њено уништење код овлаштеног комуналног предузећа, под надзором инспектора.

