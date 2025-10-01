Драма у Италији: Срушио се војни авион

Извор:
Војни авион италијанског ратног ваздухопловства срушио се у Националном парку у општини Сабаудија, у Италији, и у току је потрага за двјема особама, саопштиле су данас власти.
Летјелица је нестала са радара јутрос око 9.25 часова, а у авиону су се, према првим информацијама, налазиле две особе.
An Italian Air Force aircraft has crashed near Sabaudia, south of Rome.— itamilradar (@ItaMilRadar) October 1, 2025
At the moment, an Italian Air Force Leonardo HH-139B (reg. MM81991) is flying over the crash site.
Two pilots are believed to have been on board.
We are awaiting further information.
(thanks to @4n4lisis) pic.twitter.com/ZU7UMRWKmn
Претпоставља се да је ријеч о тренажном авиону са пилотом и инструктором, пренио је "Месађеро".
На терену је ангажовано 118 припадника хитних служби, укључујући ватрогасце, карабинијере, локалну полицију и цивилну заштиту.
Потрага се спроводи уз помоћ хеликоптера ватрогасне службе и италијанског ратног ваздухопловства.
Саобраћај на путу Понтина је дјелимично обустављен и одвија се наизменично једносмерно.
