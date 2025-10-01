Logo

Драма у Италији: Срушио се војни авион

Танјуг

01.10.2025

11:39

Војни авион
Фото: Pixabay

Војни авион италијанског ратног ваздухопловства срушио се у Националном парку у општини Сабаудија, у Италији, и у току је потрага за двјема особама, саопштиле су данас власти.

Летјелица је нестала са радара јутрос око 9.25 часова, а у авиону су се, према првим информацијама, налазиле две особе.

Претпоставља се да је ријеч о тренажном авиону са пилотом и инструктором, пренио је "Месађеро".

На терену је ангажовано 118 припадника хитних служби, укључујући ватрогасце, карабинијере, локалну полицију и цивилну заштиту.

Сцена

Суд одбио захтјев Шона Дидија Комбса

Потрага се спроводи уз помоћ хеликоптера ватрогасне службе и италијанског ратног ваздухопловства.

Саобраћај на путу Понтина је дјелимично обустављен и одвија се наизменично једносмерно.

Коментари (0)
