Маск тражи укидање Нетфликса

Илон Маск поново је изазвао буру на мрежама - овог пута због коментара да би Нетфликс требало укинути, објављеног на друштвеној мрежи X.
Овог пута је изнио мишљење везано за једну карикатуру која говори о томе да Нетфликс, попут Тројанског коња, улази у домове широм свијета и "квари" дјецу намећући им "Woke трансродну културу".
"Укините Нетфликс због здравља своје дјеце", написао је Маск ретвитујући поменуту карикатуру.
Његов твит одмах је подигао прашину, јер долази од човјека који не само да обликује технолошку будућност кроз Теслу, Спејсикс и друштвену мрежу Икс, већ се редовно упушта у културне и политичке дебате.
Маск је и раније имао оштре ријечи за Нетфликс. Прије неколико година назвао га је „симболом културе отказивања“ и оптужио да се претворио у платформу која „више брине о идеологији него о квалитетном садржају“. Посебно је критиковао оно што је називао „превише агресивним наметањем прогресивне агенде“. Његове изјаве биле су у складу са његовим ширим ставовима о медијима и друштву – да је превише политичке коректности угушило креативност и слободу изражавања.
Ово није први пут да се Маск осврће на питања родне равноправности и идентитетских политика. Више пута је критиковао праксу увођења великог броја родних категорија, тврдећи да „ствари треба поједноставити, јер претјеривање само изазива подјелу, а не разумијевање“. У исто вријеме, наглашавао је да подржава једнаке шансе за све, али да се противи, како каже, „идеолошкој присили“ у корпоративном свету и индустрији забаве.
Његов посљедњи напад на Нетфликс тако се уклапа у ширу слику – Маск наставља да се позиционира као глас против маинстреам наратива, док истовремено користи своју популарност да поставља питања о томе куда иде савремена култура.
Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp— Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025
