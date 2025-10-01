Logo

Маск тражи укидање Нетфликса

01.10.2025

11:35

Коментари:

0
Илон Маск
Фото: Танјуг/АП

Илон Маск поново је изазвао буру на мрежама - овог пута због коментара да би Нетфликс требало укинути, објављеног на друштвеној мрежи X.

Овог пута је изнио мишљење везано за једну карикатуру која говори о томе да Нетфликс, попут Тројанског коња, улази у домове широм свијета и "квари" дјецу намећући им "Woke трансродну културу".

Бубамара

Занимљивости

Упозорење или срећа: Шта значи када бубамара слети на вас?

"Укините Нетфликс због здравља своје дјеце", написао је Маск ретвитујући поменуту карикатуру.

Његов твит одмах је подигао прашину, јер долази од човјека који не само да обликује технолошку будућност кроз Теслу, Спејсикс и друштвену мрежу Икс, већ се редовно упушта у културне и политичке дебате.

Маск је и раније имао оштре ријечи за Нетфликс. Прије неколико година назвао га је „симболом културе отказивања“ и оптужио да се претворио у платформу која „више брине о идеологији него о квалитетном садржају“. Посебно је критиковао оно што је називао „превише агресивним наметањем прогресивне агенде“. Његове изјаве биле су у складу са његовим ширим ставовима о медијима и друштву – да је превише политичке коректности угушило креативност и слободу изражавања.

Купус-270925

Савјети

Ево како купус да остане свјеж и до 15 дана

Ово није први пут да се Маск осврће на питања родне равноправности и идентитетских политика. Више пута је критиковао праксу увођења великог броја родних категорија, тврдећи да „ствари треба поједноставити, јер претјеривање само изазива подјелу, а не разумијевање“. У исто вријеме, наглашавао је да подржава једнаке шансе за све, али да се противи, како каже, „идеолошкој присили“ у корпоративном свету и индустрији забаве.

Његов посљедњи напад на Нетфликс тако се уклапа у ширу слику – Маск наставља да се позиционира као глас против маинстреам наратива, док истовремено користи своју популарност да поставља питања о томе куда иде савремена култура.

Подијели:

Тагови:

Илон Маск

Нетфликс

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта фантазије о другима откривају о вашој вези?

Љубав и секс

Шта фантазије о другима откривају о вашој вези?

3 ч

0
Митровић: Наставићемо подршку привредним субјектима

Република Српска

Митровић: Наставићемо подршку привредним субјектима

3 ч

0
Преминуо легендарни умјетник филмских постера

Култура

Преминуо легендарни умјетник филмских постера

3 ч

0
Кошарац: Не одлучује екипа из сарајевских хаустора

Република Српска

Кошарац: Не одлучује екипа из сарајевских хаустора

3 ч

0

Више из рубрике

Остаци брода пронађени у Хрватској

Наука и технологија

Научници изненађени открићем у Хрватској: Ту је 2.000 година

5 ч

0
Chat GPT ČET GPT

Наука и технологија

ChatGPT оборио све рекорде

6 ч

0
Пун Мјесец

Наука и технологија

Шокантно откриће о другој страни Мјесеца

6 ч

0
Спотифај мијења руковоство: Да ли треба да очекујете велике промјене?

Наука и технологија

Спотифај мијења руковоство: Да ли треба да очекујете велике промјене?

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

13

Додик: Избори ништа неће промијенити, СНСД остаје владајући

15

02

Кoшарац: Нема преношења надлежности док СНСД одлучује

14

50

У акцији ”Вранглер” ухапшена браћа, претресени ауто салони!

14

45

У БиХ стиже стиже 60 милиона евра

14

41

Ђокић: Пуна подршка кандидатури Синише Карана за предсједника Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner