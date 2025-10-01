Научници изненађени открићем у Хрватској: Ту је 2.000 година

Извор:
У увалама Сукошана, мјеста поред Задра, могу се пронаћи богати остаци прошлости. Дванаестометарски брод лежи на дну увале већ двије хиљаде година, а готово да га није нагризао зуб времена.
Археолози из Међународног центра за подводну археологију у Задру пронашли су га прије четири године, истражујући римску луку Барбир у Сукошану.
Управо су завршили с посљедњом фазом истраживања, пише "ХРТ".
"Наишли смо на један налаз дрва са жељезним ексером који нас је подсјетио да би на том мјесту могао бити неки занимљивији налаз. Сљедеће године смо кренули с истраживањем ширег подручја и открили да се ради о римској олупини брода. Четири и по године смо истраживали, а ово је задња година па смо открили баш цијели брод", рекао је Младен Пешић, директор Центра за подводну археологију у Задру.
На броду су пронађене стотине кошпица од маслина, а у луци и кошпице грожђа, брескви те љуске ораха. Претпоставља се да је служио за превоз пољопривредних производа, вјероватно из оближњег привредног објекта.
"Ради се о врло прецизној и стабилној градњи бродова који су могли носити тешке терете, пловити на средње до веће дистанце и били су неопходни за живот људи на нашој обали и острвима прије двије хиљаде година", појаснио је Антон Дивић, власник фирме за истраживање у подводној археологији.
Према досадашњим сазнањима, брод је потонуо случајно, вјероватно усљед невремена.
Олупина је привукла и стране археологе. Докторант Като Нес са Аи-Марсеј Университе истакла је да је брод изузетно очуван, с конструкцијом дугом 12 метара и многим сачуваним дијеловима на јужној страни.
Археолог Алба Фереира Домингез анализирала је више стотина узорака дрвета са брода.
"На различитим дијеловима имамо три различите врсте дрвета. Свака врста има своју сврху. Анализом желим схватити зашто су бродоградиоци користили одређено дрво за одређени дио брода", објаснила је.
Дивић најављује израду макете брода у омјеру 1:10, која ће бити изложена у задарском Центру за подводну археологију.
Уз то, екипа свакодневно израђује фотограметријске моделе с више стотина преклапајућих фотографија, што омогућује дигиталну документацију налазишта.
Уклањање брода са дна било би прескупо, па се олупина након истраживања покрива геотекстилом и поново затрпава пијеском, који је већ двије хиљаде година чува од пропадања.
