Детаљи хаоса у Минхену: Минирао породичну кућу, па је запалио

01.10.2025
09:12
Коментари:0
У сјеверном дијелу њемачког града Минхена се од јутрос одвија масовна акција полиције и ватрогасаца због инцидента којег је изазвао неименовани мушкарац, пише Билд.
Према информацијама овог њемачког листа, овај мушкарац је минирао породичну кући експлозивом, затим је изазвао пожар у овом објекту те извршио самоубиство.
Бања Лука
Маша (9) и њен отац Зоран из Бањалуке тешко живе, све рјеђе излазе из куће
Поред овог мушкарца, на мјесту догађаја је пронађена још једна повријеђена особа, али још није откривено о коме се ради.
Полиција је због овог инцидента затворила један дио Минхена, а од грађана је тражила да избјегавају тај дио града.
Портпарол полиције саопштио је да не постоји "актуелна пријетња" грађанима, те да "нема разлога за панику."
#München: Eine männliche Leiche wurde nach Informationen unserer Reporter gefunden. Ebenfalls eine Person mit Schussverletzungen. Die genauen Umstände sind noch unklar. https://t.co/XN1rktrGGf pic.twitter.com/YUX4d4YfGc— Bettina Punkt (@Taykra) October 1, 2025
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму