Детаљи хаоса у Минхену: Минирао породичну кућу, па је запалио

01.10.2025

09:12

Фото: pexels/Niklas Jeromin

У сјеверном дијелу њемачког града Минхена се од јутрос одвија масовна акција полиције и ватрогасаца због инцидента којег је изазвао неименовани мушкарац, пише Билд.

Према информацијама овог њемачког листа, овај мушкарац је минирао породичну кући експлозивом, затим је изазвао пожар у овом објекту те извршио самоубиство.

Поред овог мушкарца, на мјесту догађаја је пронађена још једна повријеђена особа, али још није откривено о коме се ради.

Полиција је због овог инцидента затворила један дио Минхена, а од грађана је тражила да избјегавају тај дио града.

Портпарол полиције саопштио је да не постоји "актуелна пријетња" грађанима, те да "нема разлога за панику."

Minhen

Експлозија

Њемачка

