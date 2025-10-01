Logo

Русија преузима предсjедавање Савjетом безбjедности УН - у фокусу Дејтон

Извор:

Sputnjik

01.10.2025

08:16

Русија преузима предсjедавање Савjетом безбjедности УН - у фокусу Дејтон
Фото: Танјуг/АП

Од 1. октобра Русија преузима на мјесец дана предсједавање Савјетом безјбедности УН, замијенивши на том мјесту Јужну Кореју.

Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров изјавио је да ће се Русија током свог предсједавања фокусирати на разматрање "спровођења Дејтонског споразума".

Dmitrij Medvedev

Свијет

Медведев одбрусио Трампу: Опет Холивуд, трилер и лоша глума

- То је веома актуелно, јер је ситуација тамо критична. Циљ је његово урушавање, угрожавање права српског народа - рекао је Лавров на конференцији за новинаре након учешћа на недјељи високог нивоа 80. сесије Генералне скупштине УН.

Поред тога, 24. октобра руска страна планира да сазове специјалну сједницу на којој ће бити размотрено спровођење Повеље УН.

Лавров је истакао да ће сједница бити одржана "са циљем анализе и, по могућству, практичног закључка о томе како да се даље развија УН".

policija njemacka

Свијет

Једна особа убијена у пуцњави и експлозијама

Предсједавање Савјетом безбједности УН обављају чланице наизмјенично, а сваки предсједник је на овој позицији током једног мјесеца.

Таг:

Савјет безбједности УН

