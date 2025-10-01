Русија преузима предсjедавање Савjетом безбjедности УН - у фокусу Дејтон

Извор:
Од 1. октобра Русија преузима на мјесец дана предсједавање Савјетом безјбедности УН, замијенивши на том мјесту Јужну Кореју.
Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров изјавио је да ће се Русија током свог предсједавања фокусирати на разматрање "спровођења Дејтонског споразума".
- То је веома актуелно, јер је ситуација тамо критична. Циљ је његово урушавање, угрожавање права српског народа - рекао је Лавров на конференцији за новинаре након учешћа на недјељи високог нивоа 80. сесије Генералне скупштине УН.
Поред тога, 24. октобра руска страна планира да сазове специјалну сједницу на којој ће бити размотрено спровођење Повеље УН.
Лавров је истакао да ће сједница бити одржана "са циљем анализе и, по могућству, практичног закључка о томе како да се даље развија УН".
Предсједавање Савјетом безбједности УН обављају чланице наизмјенично, а сваки предсједник је на овој позицији током једног мјесеца.
