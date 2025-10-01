Грчка стала на 24 сата

Извор:
Б92
01.10.2025
07:30
Коментари:0
Важна информација за све оне који се тренутно налазе у Грчкој или планирају да отпутују јесте то да је Грчка у 24-часовном генералном штрајку, саобраћај је дјелимично обустављен.
Грчка је данас у 24-часовном генералном штрајку који су прогласиле двије највеће синдикалне централе,GSEE и ADEDY, у знак протеста против новог закона о раду.
У штрајку учествују запослени у јавном сектору, образовању и саобраћају, као и таксисти, пренио је "Катимерини". Метро и трамвај у Атини саобраћаће ограничено, од 09.00 до 17.00 часова, док ће аутобуси и тролејбуси саобраћати са прекидима.
Жељезнички и приградски саобраћај је потпуно обустављен, а летови нису погођени након одлуке суда да учешће контролора лета у штрајку прогласи незаконитим.
Централни протестни скупови биће одржани у Атини, на тргу Клафтмонос, у 11.00 часова, као и у другим већим градовима широм земље.
Синдикати захтијевају повлачење приједлога о продужењу радног дана, враћање 13. и 14. плате, колективне уговоре и смањење радне недјеље на 35 сати, преноси "б92".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму