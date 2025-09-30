Logo

Научници ријешили да прегледају дно загађене ријеке Чикаго: Свјетлосне замке откриле 24 невјероватне врсте

Извор:

Телеграф

30.09.2025

16:03

Коментари:

0
Фото: Pexel/Egor Kamelev

Научноистраживачки тим из САД ријешио је да постави расвјету на дно ријеке Чикаго и оно што су открили доноси наду у опоравак овог некада веома загађеног воденог пута на обалама језера Мичиген у Илиноису.

Како је откривено у новим истраживањима, 24 врсте риба успјешно се мријесте у ријеци Чикаго, мрежи водених путева који теку од језера Мичиген кроз срце центра Чикага. Тако велики број врста риба које се репродукују сугерише да је некада јако загађена америчка ријека сада у стању да одржи и подржи отпорне, биодиверзитетне животињске популације.

Истраживачи, који су објавили своје налазе у часопису "Journal of Great Lakes Research" кажу да опоравак рибљег фонда указује на то да напори за очување и обнову здравља ријеке дају резултате. Да би сазнали које се врсте риба размножавају у ријеци Чикаго, научници из градског акваријума Шед одабрали су 10 локација дуж сјеверног и јужног крака (два дијела ријеке Чикаго). На свакој локацији су инсталирали свјетлосне замке, освијетљене уређаје који се користе за привлачење млађи. Тим је сакупио 2.211 риба између 2020. и 2022. године.

ДНК анализа млађи открила је 24 врсте, укључујући црног крапија, плавог шкржног и великоустог баса и још неке врсте. Најузбудљивија открића биле су припаднице врста које не трпе загађене воде. Њихово присуство указује на значајна побољшања квалитета воде и станишта.

Налази истичу како се чак и јако измијењене, урбане ријеке могу опоравити уз одрживу обнову. Сљедеће истраживање треба да истражи како плутајуће мочваре, које су посљедњих година поставили акваријум Шед и локална непрофитна организација Урбане ријеке, такође могу допринијети успјешној репродукцији риба.

(Телеграф)

