Logo

Ронилац пронашао Ролекс на дну океана, па урадио нешто неочекивано

30.09.2025

15:36

Коментари:

0
Ронилац пронашао Ролекс на дну океана, па урадио нешто неочекивано
Фото: pexels/ Blaque X

Несвакидашња прича почиње 2024. године, када је Грегори Грир из Вирџиније, током ронилачке авантуре, изгубио Rolex Datejust.

Вриједан сат му је једноставно склизнуо са зглоба и завршио у дубинама Пацифика, надомак острва Кауаи које припада хавајском архилепагу.

Rolex нестао без трага

Убрзо су рониоци који су тог дана били у води кренули у потрагу, али нису имали успјеха.

Грир је остао без личне “ронилачке митологије”, како је називао вриједан сат, купљен 2002. године, преноси Luxury Launches

Човјек је био очајан, а читав случај је на крају пријављен полицији. Понуђена је и награда од 2.000 долара, али мјесеци су пролазили без нових вијести.

Грир је полако губио наду, а његов сат је постао још једна од оних “изгубљених прича” које океан љубоморно чува.

А онда, готово 20 мјесеци касније, све се промјенило. Инструктор роњења, Логан Бернард, спазио је у близини подводног гребена необичан одсјај и одлучио да испита о чему се ради.

Стигао је до дна и угледао сат! Одмах је схватио да у рукама држи Rolex, по круници на наруквици.

“Узео сам га и остао без текста”, казао је младић.

Вијест о његовом открићу брзо се проширила унутар ронилачке заједнице и стигла до Грегорија Грира. Он је у том тренутку ронио, али овога пута на Бахамима. Добио је кратку поруку: “Твој Rolex је пронађен”.

"Доказ човјечности"

Упркос томе што је провео скоро двије године под водом, био је изненађујуће очуван. Кристал је напукао, механизам није функционисао, али кућиште и наруквица од чувеног Oystersteel челика остали су нетакнути.

Грир је повратак сата доживио као доказ човјечности и поштовања локалних вриједности.

“То показује поштење, интегритет и дух Хаваја“, рекао је срећни власник и додао да Бернард није желио да преузе обећану награду.

Процјењује се да ће рестаурација сата коштати између 800 и 1.200 долара, а можда и више због корозије, али његов власник сигурно неће жалити паре.

Подијели:

Тагови:

roleks

sat

ronioci

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Возач у Бањалуци прошао кроз црвено, замало изазвао судар и ударио пјешака

Хроника

Возач у Бањалуци прошао кроз црвено, замало изазвао судар и ударио пјешака

1 ч

0
Моника Белучи данас слави 61. рођендан

Сцена

Моника Белучи данас слави 61. рођендан

1 ч

0
Овако је почела макљажа на свадби: "Зашто ми пипаш жену?"

Србија

Овако је почела макљажа на свадби: "Зашто ми пипаш жену?"

1 ч

0
Како се претјерана строгоћа може одразити на вашу дјецу

Савјети

Како се претјерана строгоћа може одразити на вашу дјецу

1 ч

0

Више из рубрике

С ким се хороскопска Вага највише слаже, а с ким најмање у кревету

Занимљивости

С ким се хороскопска Вага највише слаже, а с ким најмање у кревету

3 ч

0
Октобар доноси велике преокрете за три знака хороскопа

Занимљивости

Октобар доноси велике преокрете за три знака хороскопа

4 ч

0
Евро паре новац

Занимљивости

Ове знакове у наредних 5 година чека изобиље новца и среће

4 ч

0
Рођени у ова два знака хороскопа увијек дају максимум на послу

Занимљивости

Рођени у ова два знака хороскопа увијек дају максимум на послу

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

44

Шпирић: Најуспјешнији период предсједавања домом, усвојено највише закона

16

40

Чувена свјетска компанија отпушта 2.000 радника

16

32

Ево шта је могући мотив пуцњаве у којој је убијена жена, а четворо рањено

16

26

Земљотрес јачине 6.2 степена погодио Филипине

16

25

"Све врви од полиције!" Прве фотографије са мјеста злочина у Београду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner