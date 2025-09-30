Ронилац пронашао Ролекс на дну океана, па урадио нешто неочекивано

30.09.2025
Несвакидашња прича почиње 2024. године, када је Грегори Грир из Вирџиније, током ронилачке авантуре, изгубио Rolex Datejust.
Вриједан сат му је једноставно склизнуо са зглоба и завршио у дубинама Пацифика, надомак острва Кауаи које припада хавајском архилепагу.
Rolex нестао без трага
Убрзо су рониоци који су тог дана били у води кренули у потрагу, али нису имали успјеха.
Грир је остао без личне “ронилачке митологије”, како је називао вриједан сат, купљен 2002. године, преноси Luxury Launches
Човјек је био очајан, а читав случај је на крају пријављен полицији. Понуђена је и награда од 2.000 долара, али мјесеци су пролазили без нових вијести.
An eagle-eyed diving instructor found a @ROLEX that had been lost for nearly two years at the bottom of the Pacific Ocean in Kauai. He not only reunited the timepiece, still in one piece, with its overjoyed owner but also turned down a $2,000 reward - https://t.co/V3WMYsL334 pic.twitter.com/P60tHzpCp3— Luxurylaunches (@luxurylaunches) September 29, 2025
Грир је полако губио наду, а његов сат је постао још једна од оних “изгубљених прича” које океан љубоморно чува.
А онда, готово 20 мјесеци касније, све се промјенило. Инструктор роњења, Логан Бернард, спазио је у близини подводног гребена необичан одсјај и одлучио да испита о чему се ради.
Стигао је до дна и угледао сат! Одмах је схватио да у рукама држи Rolex, по круници на наруквици.
“Узео сам га и остао без текста”, казао је младић.
Вијест о његовом открићу брзо се проширила унутар ронилачке заједнице и стигла до Грегорија Грира. Он је у том тренутку ронио, али овога пута на Бахамима. Добио је кратку поруку: “Твој Rolex је пронађен”.
"Доказ човјечности"
Упркос томе што је провео скоро двије године под водом, био је изненађујуће очуван. Кристал је напукао, механизам није функционисао, али кућиште и наруквица од чувеног Oystersteel челика остали су нетакнути.
Грир је повратак сата доживио као доказ човјечности и поштовања локалних вриједности.
“То показује поштење, интегритет и дух Хаваја“, рекао је срећни власник и додао да Бернард није желио да преузе обећану награду.
Процјењује се да ће рестаурација сата коштати између 800 и 1.200 долара, а можда и више због корозије, али његов власник сигурно неће жалити паре.
