Моника Белучи данас слави 61. рођендан

Једна од најљепших жена свих времена, италијанска глумица Моника Белучи, данас прославља свој 61. рођендан.
Рођена је у малом граду Чити ди Кастело правог имена Моника Ана Мариа Белучи, и била је једино дијете власника транспортног предузећа Луиђија Белучија и сликарке Марије Густинели.
Причало се да су је њени родитељи крили колико су год могли, уплашени шта би њена љепота могла да уради.
Моника је већ са тринаест година почела да се бави моделингом, како би плаћала своје школовање, а до 1989. године постала је једно од препознатљивих лица паришке модне сцене те се почела појављивати на насловницама магазина, као што су Ел и сарађивати са брендовима као што су Долче и Габана.
Како је расла њена слава, тако је расло и интересовање мушкараца, а многе је фасцинирало то што је Моника увијек бирала, према мишљењу већине, "недостојне мушкарце", било да се то односило на физички изглед или на њихово опхођење. Примјера ради, њен други брак са Венсаном Каселом пукао је због невјерства.
Иначе, многи су мислили да је брак са глумцем њен први, но Моника је прије њега већ била у браку, и то са италијанским фотографом Клаудиом Карлом Басом (понекад му се приписује презиме Сортули).
Моника и Карлос упознали су се 1987. године, док је она радила као манекенка у Милану. Њихова романса брзо је постала озбиљна – након готово три године везе, одлучили су да се вјенчају 1990. Страни медији тада су писали да је церемонија била скромна и интимна, у присуству само најближих пријатеља и породице.
Млада се појавила у потпуно неуобичајеном издању: без шминке, с капуљачом на глави и у црној одори, што је додатно привукло пажњу.
Ипак, њихов брак није дуго потрајао – само четири године касније поништен је. Моника је касније признала да сматра како је та одлука била погрешна, али и да љубав није дуго трајала. На то раздобље гледа са дозом нелагодности, а о бившем партнеру никада није жељела да говори, остављајући утисак да се стиди овог односа.
У вријеме венчања имала је 26 година, док је Карлос имао 31. Нису имали дјеце, а глумица је касније открила да о мајчинству није ни размишљала све до везе са Венсаном Каселом, преноси Курир.
