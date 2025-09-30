Logo

Моника Белучи данас слави 61. рођендан

30.09.2025

15:26

Коментари:

0
Моника Белучи данас слави 61. рођендан

Једна од најљепших жена свих времена, италијанска глумица Моника Белучи, данас прославља свој 61. рођендан.

Рођена је у малом граду Чити ди Кастело правог имена Моника Ана Мариа Белучи, и била је једино дијете власника транспортног предузећа Луиђија Белучија и сликарке Марије Густинели.

Причало се да су је њени родитељи крили колико су год могли, уплашени шта би њена љепота могла да уради.

dodik putin

Република Српска

Додик: У четвртак планирам да се видим са Путином

Моника је већ са тринаест година почела да се бави моделингом, како би плаћала своје школовање, а до 1989. године постала је једно од препознатљивих лица паришке модне сцене те се почела појављивати на насловницама магазина, као што су Ел и сарађивати са брендовима као што су Долче и Габана.

Како је расла њена слава, тако је расло и интересовање мушкараца, а многе је фасцинирало то што је Моника увијек бирала, према мишљењу већине, "недостојне мушкарце", било да се то односило на физички изглед или на њихово опхођење. Примјера ради, њен други брак са Венсаном Каселом пукао је због невјерства.

савјет министара

БиХ

Усвојена Реформска агенда

Иначе, многи су мислили да је брак са глумцем њен први, но Моника је прије њега већ била у браку, и то са италијанским фотографом Клаудиом Карлом Басом (понекад му се приписује презиме Сортули).

Моника и Карлос упознали су се 1987. године, док је она радила као манекенка у Милану. Њихова романса брзо је постала озбиљна – након готово три године везе, одлучили су да се вјенчају 1990. Страни медији тада су писали да је церемонија била скромна и интимна, у присуству само најближих пријатеља и породице.

Млада се појавила у потпуно неуобичајеном издању: без шминке, с капуљачом на глави и у црној одори, што је додатно привукло пажњу.

Мариса Лајму

Свијет

Познат узрок смрти богаташице која је пронађена мртва у стану

Ипак, њихов брак није дуго потрајао – само четири године касније поништен је. Моника је касније признала да сматра како је та одлука била погрешна, али и да љубав није дуго трајала. На то раздобље гледа са дозом нелагодности, а о бившем партнеру никада није жељела да говори, остављајући утисак да се стиди овог односа.

У вријеме венчања имала је 26 година, док је Карлос имао 31. Нису имали дјеце, а глумица је касније открила да о мајчинству није ни размишљала све до везе са Венсаном Каселом, преноси Курир.

Подијели:

Тагови:

Monika Beluči

rođendan

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Црквени календар богат празницима: Ево које свеце славимо у октобру

Друштво

Црквени календар богат празницима: Ево које свеце славимо у октобру

1 ч

0
Усвојена Реформска агенда

БиХ

Усвојена Реформска агенда

1 ч

0
Сутра претежно облачно и хладније вријеме са кишом

Друштво

Сутра претежно облачно и хладније вријеме са кишом

1 ч

0

Више из рубрике

Ауто-школа нуди Дарку Лазићу бесплатне часове вожње

Сцена

Ауто-школа нуди Дарку Лазићу бесплатне часове вожње

2 ч

0
Откривено ког је пола беба Милице Тодоровић

Сцена

Откривено ког је пола беба Милице Тодоровић

4 ч

0
Дарко Лазић пјевач

Сцена

Дарко Лазић само четири дана након удеса направио журку у дворишту

8 ч

0
Горан Чомор признао да се развео, прва исповијест познатог водитеља

Сцена

Горан Чомор признао да се развео, прва исповијест познатог водитеља

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

44

Шпирић: Најуспјешнији период предсједавања домом, усвојено највише закона

16

40

Чувена свјетска компанија отпушта 2.000 радника

16

32

Ево шта је могући мотив пуцњаве у којој је убијена жена, а четворо рањено

16

26

Земљотрес јачине 6.2 степена погодио Филипине

16

25

"Све врви од полиције!" Прве фотографије са мјеста злочина у Београду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner