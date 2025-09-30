Сутра претежно облачно и хладније вријеме са кишом

У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује претежно облачно и хладније вријеме, повремено са кишом, а дневна температура ваздуха износиће до 21 степен Целзијусов.

Киша ће бити чешћа од централних предјела ка истоку, док ће у осталим крајевима бити слаба и повремена, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У другом дијелу дана и увече биће и вјетровито уз умјерен до јак сјеверни вјетар.

Дуваће слаб до умјерен сјеверни вјетар, у другом дијелу дана повремено јак. У Херцеговини увече јака, понегдје и олујна бура.

Јутарња температура ваздуха од шест до 10, у вишим предјелима од три степена, а дневна од 12 до 17, на југу до 21 степен Целзијусов.

Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава умјерено до претежно облачно вријеме, у Херцеговини претежно сунчано уз постепено наоблачење. Киша је забиљежена на сјеверозападу и понегје на сјеверу.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Кнежево 10 степени, Мркоњић Град, Шипово, Бихаћ и Дрвар 11, Рибник, Хан Пијесак, Калиновик и Јајце 12, Нови Град, Соколац, Чемерно, Бугојно и Сански Мост 13, Бањалука, Гацко, Србац, Приједор и Сарајево 15, Добој и Сребреница 16, Зворник, Бијељина, Ливно и Тузла 17, Рудо и Фоча 18, Вишеград 19, Билећа 21, Мостар 22, Требиње 23 степена Целзијусова, преноси Срна.