Сутра претежно облачно и хладније вријеме са кишом

30.09.2025

15:08

Сутра претежно облачно и хладније вријеме са кишом

У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује претежно облачно и хладније вријеме, повремено са кишом, а дневна температура ваздуха износиће до 21 степен Целзијусов.

Киша ће бити чешћа од централних предјела ка истоку, док ће у осталим крајевима бити слаба и повремена, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У другом дијелу дана и увече биће и вјетровито уз умјерен до јак сјеверни вјетар.

Дуваће слаб до умјерен сјеверни вјетар, у другом дијелу дана повремено јак. У Херцеговини увече јака, понегдје и олујна бура.

Мариса Лајму

Свијет

Познат узрок смрти богаташице која је пронађена мртва у стану

Јутарња температура ваздуха од шест до 10, у вишим предјелима од три степена, а дневна од 12 до 17, на југу до 21 степен Целзијусов.

Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава умјерено до претежно облачно вријеме, у Херцеговини претежно сунчано уз постепено наоблачење. Киша је забиљежена на сјеверозападу и понегје на сјеверу.

ustavni sud srpske

Република Српска

Уставни суд Српске у петак о бошњачком вету о референдуму

Температура ваздуха у 14.00 часова: Кнежево 10 степени, Мркоњић Град, Шипово, Бихаћ и Дрвар 11, Рибник, Хан Пијесак, Калиновик и Јајце 12, Нови Град, Соколац, Чемерно, Бугојно и Сански Мост 13, Бањалука, Гацко, Србац, Приједор и Сарајево 15, Добој и Сребреница 16, Зворник, Бијељина, Ливно и Тузла 17, Рудо и Фоча 18, Вишеград 19, Билећа 21, Мостар 22, Требиње 23 степена Целзијусова, преноси Срна.

Временска прогноза

oblačno

