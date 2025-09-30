Logo

Сутра почиње нова академска година, велико интересовање на свим факултетима

Извор:

СРНА

30.09.2025

14:45

Коментари:

0
Сутра почиње нова академска година, велико интересовање на свим факултетима
Фото: АТВ

На Универзитету у Бањалуци сутра почиње академска 2025/2026. година, а интерес за упис био је повећан на свим факултетима и студијским програмима, речено је из ове високошколске установе.

У прву годину првог циклуса студија уписано је око 2.360 студената.

Настава ће званично бити отворена првим академским часом на свим факултетима и Академији умјетности.

Студентима, наставницима и сарадницима Универзитет је пожелио срећан почетак и успјешну нову академску 2025/2026. годину са жељом да протекне у знаку знања, рада, научних и умјетничких постигнућа.

вршњачко насиље-Зајечар

Хроника

Познато шта чека малољетнике због страшног вршњачког насиља: Другарицу намамили на гробље, па је претукли

- Да заједно градимо још јачу академску заједницу која је понос Бањалуке и Републике Српске - поручили су са ове високошколске установе.

Из Универзитета је наведено да је ове године забиљежен раст интересовања кандидата за око 20 одсто у односу на прошлу академску годину, а већ након првог рока број уписаних кандидата премашио је укупан прошлогодишњи упис у сва три рока.

Највеће интересовање студената је за Медицински, Филозофски, те Факултет безбједносних наука, Архитектонско-грађевинско-геодетски, Академију умјетности, као и за Машински, Економски, Правни, Факултет политичких наука и Електротехнички и за друге факултете, односно студијске програме.

Svetislav Pešić

Кошарка

Емотивна порука КСС о Светиславу Пешићу: Остаје активан

Настава за студенте прве и виших година првог циклуса, као и виших година другог и трећег циклуса, почиње 1. октобра, док ће студенти прве године другог и трећег циклуса наставу започети 27. октобра.

Наставни процес трајаће до 16. јануара 2026. године, а јануарски испитни рок биће одржан од 19. јануара до 13. фебруара.

Упис зимског семестра за студенте виших година сва три циклуса траје од 1. септембра до 10. октобра.

Са Универзитета подсјећају да је конкурс за упис на други и трећи циклус студија отворен до 3. октобра.

Ранг-листе биће објављене најкасније до 17. октобра, а упис примљених кандидата на други и трећи циклус предвиђен је од 20. до 24. октобра.

Подијели:

Таг:

fakulteti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Акција Фирма -заплијењена вриједна имовина

Хроника

Акција ”Фирма”: Одузето 300.000 КМ и осам скупоцјених возила!

2 ч

0
Свиња

Градови и општине

Евидентирана три нова случаја афричке куге у Братунцу

2 ч

0
ЦИК БиХ започела именовања предсједника бирачких одбора и њихових замјеника

БиХ

ЦИК БиХ започела именовања предсједника бирачких одбора и њихових замјеника

2 ч

0
Злато достигло рекордну цијену

Економија

Злато достигло рекордну цијену

2 ч

0

Више из рубрике

Млади полицајац из БиХ гестом према баки одушевио регион

Друштво

Млади полицајац из БиХ гестом према баки одушевио регион

2 ч

0
Најављене промјене: Колика пензија се може очекивати за 15 година стажа

Друштво

Најављене промјене: Колика пензија се може очекивати за 15 година стажа

4 ч

0
Полиција поново упозорава: Казне су до 1.500 КМ

Друштво

Полиција поново упозорава: Казне су до 1.500 КМ

5 ч

0
Борислав Антонић

Друштво

Нестао Борислав Антонић, задњи пут виђен прије мјесец

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

49

Спотифај мијења руковоство: Да ли треба да очекујете велике промјене?

16

44

Шпирић: Најуспјешнији период предсједавања домом, усвојено највише закона

16

40

Чувена свјетска компанија отпушта 2.000 радника

16

32

Ево шта је могући мотив пуцњаве у којој је убијена жена, а четворо рањено

16

26

Земљотрес јачине 6.2 степена погодио Филипине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner