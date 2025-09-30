Сутра почиње нова академска година, велико интересовање на свим факултетима

Извор:
СРНА
30.09.2025
14:45
На Универзитету у Бањалуци сутра почиње академска 2025/2026. година, а интерес за упис био је повећан на свим факултетима и студијским програмима, речено је из ове високошколске установе.
У прву годину првог циклуса студија уписано је око 2.360 студената.
Настава ће званично бити отворена првим академским часом на свим факултетима и Академији умјетности.
Студентима, наставницима и сарадницима Универзитет је пожелио срећан почетак и успјешну нову академску 2025/2026. годину са жељом да протекне у знаку знања, рада, научних и умјетничких постигнућа.
- Да заједно градимо још јачу академску заједницу која је понос Бањалуке и Републике Српске - поручили су са ове високошколске установе.
Из Универзитета је наведено да је ове године забиљежен раст интересовања кандидата за око 20 одсто у односу на прошлу академску годину, а већ након првог рока број уписаних кандидата премашио је укупан прошлогодишњи упис у сва три рока.
Највеће интересовање студената је за Медицински, Филозофски, те Факултет безбједносних наука, Архитектонско-грађевинско-геодетски, Академију умјетности, као и за Машински, Економски, Правни, Факултет политичких наука и Електротехнички и за друге факултете, односно студијске програме.
Настава за студенте прве и виших година првог циклуса, као и виших година другог и трећег циклуса, почиње 1. октобра, док ће студенти прве године другог и трећег циклуса наставу започети 27. октобра.
Наставни процес трајаће до 16. јануара 2026. године, а јануарски испитни рок биће одржан од 19. јануара до 13. фебруара.
Упис зимског семестра за студенте виших година сва три циклуса траје од 1. септембра до 10. октобра.
Са Универзитета подсјећају да је конкурс за упис на други и трећи циклус студија отворен до 3. октобра.
Ранг-листе биће објављене најкасније до 17. октобра, а упис примљених кандидата на други и трећи циклус предвиђен је од 20. до 24. октобра.
