Млади полицајац из БиХ гестом према баки одушевио регион

Пажњу јавности прије неколико дана изазвала је фотографија полицијског службеника који је помогао старијој жени да сигурно пређе улицу на пјешачком прелазу.
Како су саопштили из МУП-а КС, ради се о једном од 238 новозапослених полицијских службеника који пролазе интерно стручно усавршавање под менторством старијих колега.
"Фотографија је настала на подручју општине Нови Град током обуке полицијских службеника из области непосредне контроле учесника у саобраћају и регулисања саобраћаја. Како би се увјерили на који начин се одвијају интерне стручне обуке, присуствовали смо једној од обука, на подручју дјеловања ПУ Вогошћа", кажу из МУП КС.
Групу полицијских службеника дочекали су командир Јединице за саобраћај Фаик Лушија, помоћник командира за радарске системе Саим Смајловић и полицијски службеник Управе полиције Ведад Мусић – у име Одјељења за едукацију.
Након усменог дијела обуке, организован је практични рад на терену, гдје су из прве руке учили о директном регулисању саобраћаја на раскрсницама.
Помоћник командира за радарске системе Саим Смајловић упозорио је полицијске службенике на све проблеме са којима се могу суочити је на терену, од незадовољства возача, непоштивања службеног лица, могуће дехидрације или физичких тегоба усљед вишесатног стајања на раскрсници, па до опасности и од физичких повреда.
Једна од важних мјера на коју им је указао је и помоћ пјешацима, посебно старијим, дјеци или повријеђенима приликом преласка улице, а што су полицијски службеници у неколико наврата демонстрирали.
"Ово је једини исправан начин да припремимо нове полицијске службенике на све изазове које носи овај позив. Требају искористити прилику да науче од старијих колега јер је њихово искуство непроцјењиво и знање које им преносе користиће им цијелог живота. Управа полиције на овај начин показује опредијељеност да створимо нову генерацију полицијских службеника који ће бити у потпуности теоријски и практично оспособљени да одговоре свим изазовима", изјавио је министар унутрашњих послова Адмир Катица.
На основу посебног плана и програма интерног стручног усавршавања полицијских службеника, који је одобрио полицијски комесар Фатмир Хајдаревић, свих 238 полицијских службеника прошли су интерне обуке из три наставне области: осигурање лица мјеста, непосредна контрола учесника у саобраћају и теоријска предавања из наставе руковања наоружањем.
У овим обукама, са полицијским службеницима су радили: командир Јединице за саобраћај Фаик Лушија и замјеник командира Елведин Махмутовић, помоћник командира за радарске системе Саим Смајловић, помоћник командира за саобраћај Самир Делић, полицијски службеници Јединице за саобраћај Нусрет Зољ и Ален Хусејновић, полицијски службеник Јединице за оперативну подршку Муфид Исаковић, полицијски службеник Одјељења за едукацију Ведад Мусић.
