Платио комшији да му помогне да направи дјецу, онда настао хаос

Извор:

Телеграф

30.09.2025

13:41

Платио комшији да му помогне да направи дјецу, онда настао хаос
Фото: pexels

Један од најнеобичнијих случајева који је потресао њемачку јавност прије неколико година поново кружи интернетом.

Све је почело у Штутгарту, гдје је жеља једног мушкарца за потомством довела до договора какав се ријетко виђа – а завршило се судским процесом и двоструким шоком.

Очајнички покушај да добије дијете

Д.С, тада 29-годишњак из Штутгарта, суочио се са суровом истином: био је неплодан. У очају је смислио несвакидашње рјешење – понудио је свом комшији Ф.М. 2.000 евра да умјесто њега направи дијете његовој супрузи.

Идеја му је дјеловала логично јер је комшија већ имао двоје дјеце и физички је личио на њега.

Ф.М. је пристао на аранжман и у наредних шест мјесеци, чак 72 пута, покушавао да испуни договор.

Међутим, без обзира на труд, супруга Д.С. није остајала у другом стању.

Први шок

Како су мјесеци пролазили без резултата, Д.С. је посумњао да нешто није у реду. Захтијевао је да комшија оде на љекарски преглед.

Резултати су открили неочекивану истину – Ф.М. је такође био неплодан.

Увјерен да га је комшија свјесно преварио и узео му новац, Д.С. је одлучио да га тужи за превару. Случај је убрзо завршио на суду.

Други шок

Међутим, права драма тек је услиједила током процеса. ДНК анализом је откривено да двоје дјеце, за које је Ф.М. био увјерен да су његова, заправо нису његови биолошки потомци.

Та вијест је потпуно сломила човјека који је годинама вјеровао да је отац.

Иако коначан исход овог бизарног случаја никада није објављен, прича је остала запамћена као једна од најневјероватнијих и најапсурднијих анегдота које и даље круже интернетом, преноси "Телеграф".

