У експлозији у ресторану три особе повријеђене, двије теже

30.09.2025

13:37

У експлозији у ресторану три особе повријеђене, двије теже
Фото: Pixabay

Најмање три особе су повријеђене, од којих двије теже, након експлозије која се догодила данас у ресторану у Лиону.

Инцидент се догодио око 11.30 часова, а експлозија се наводно догодила у ресторану "Казабеа", у другом арондисману у Лиону, преноси "БФМ ТВ".

Према првим информацијама, три особе су повријеђене, од којих двије теже.

Зграда није евакуисана, док је око 40 ватрогасаца ангажовано на лицу мјеста.

Градоначелник Лиона, Грегори Дусе, изразио је на апликацији Инстаграм пуну подршку особљу које је погођено овим "насилним инцидентом", преноси Тан‌југ.

