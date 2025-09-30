Logo

Срушила се зграда школе: Спасиоци трагају за дјецом испод рушевина, родитељи страхују од најгорег

Срушена зграда школе у Индонезији
Најмање један ученик је погинуо, а на десетине је повријеђено након што се срушила зграда једне школе у Индонезији. Сумња се да је под рушевинама остало затрпано више од 60 дјеце!

Док су се ученици молили, урушила се зграда исламског интерната Ал Козини на источној Јави. Већина дјеце која се сматра несталима су дјечаци старости између 12 и 17 година.

На фотографијама са лица мјеста види се како спаисоци неуморно трагају за дјецом испод рушевина, док родитељи у очају чекају вијести о дјеци и страхују од најгорег.

"Боже мој... мој син је још увијек закопан, о, Боже мој, молим вас помозите!", завапила је једна мајка видјевши име свог дјетета на плочи, а затим су се зачули крици других родитеља, преноси Тхе Гуардиан.

Спасиоци су рекли да су приликом спасавања видјели још тијела, што значи да ће број погинулих вјероватно да расте.

Тешке бетонске плоче и други нестабилни дијелови зграде ометали су потрагу и спасавање. Тешка опрема је била доступна, али спасиоци је нису користили јер су бринули да би то могло узроковати даље урушавање зграде.

