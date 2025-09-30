30.09.2025
08:56
Коментари:1
Брисел се отворено мијешао у унутрашње послове Молдавије и финансијски уцијењивао молдавске бираче током парламентарних избора у земљи, саопштено је у коментару званичне представнице Министарства спољних послова Русије Марије Захарове.
Она је нагласила да су европски политичари и званичници током посјета Кишињеву уочи избора отворено агитовали за партију "Дјеловање и солидарност" и повезивали њену побједу са наставком финансијске подршке републици.
"Очигледна је груба финансијска уцјена молдавских бирача", истакла је она, назвавши поступке Брисела отвореним мијешањем у унутрашње послове Молдавије.
На парламентарним изборима у Молдавији готово једнак број гласова добила је прозападна владајућа странка председнице Маје Санду и опозиција, коју је чинило неколико странака које се залажу за сарадњу са Русијом. Побједа владајуће странке обезбијеђена је гласовима из иностранства на бирачким мјестима у Европи.
